三陰性乳癌復發別絕望 最新研究：免疫＋化療帶來曙光

過去，三陰性乳癌被醫師視為棘手的癌症，具有高復發、高轉移、高死亡率的特性，病患一確診宛如被判刑。醫師表示，隨著免疫療法的進展，針對復發轉移的三陰性乳癌，若能及早檢測出PD-L1的生物表現量，配合化學治療，可以有效延長病患存活期，國內也已通過免疫療法合併化學療法運用於復發轉移三陰性乳癌的治療。

臺灣乳房醫學會理事長暨台北榮民總醫院外科部部主任曾令民指出，乳癌亞型眾多，若是病患的雌激素受體(ER)、黃體素受體(PR)、以及人類上皮生長因子第二型受體(HER-2)三者皆為陰性，即屬於三陰性乳癌（TNBC），以國內2018年癌症登記的1萬300名乳癌患者估算，其中一成二到一成五為三陰性乳癌，也就是國內一年將近有1500到2000名新診斷的三陰性乳癌患者。

在門診中，乳癌病患一得知是三陰性乳癌，往往聞之色變。這是因為部分三陰性乳癌具有復發率高、轉移率高、死亡率高的特性。此外，在過去的治療策略中，給予各類荷爾蒙治療是無效的，抗HER2的藥物也不會有效，由於治療的選擇少，目前多以傳統的化學治療為主，可是經過標準療程的化學治療，仍有三成的患者在三年內復發。

近年來發現，在復發轉移的三陰性乳癌病患中，有四成的PD-L1表現量高、一成與BRCA基因變異有關、二到三成與PI3K基因變異有關。其中占比最高的是PD-L1表現量高的三陰性乳癌病患，曾令民進一步解釋，癌細胞會藉由偽裝，躲避人體免疫系統的攻擊，達到免疫逃脫，而這樣狡猾的免疫逃脫的機制，就是藉著癌細胞的PD-L1與人體的免疫細胞PD-1結合，將人體本來可以殺死癌細胞的免疫細胞煞車。

為了重新啟動免疫細胞，免疫檢查點抑制劑就是藉由PD-1或PD-L1結合的特性，鬆開免疫細胞的煞車功能，讓免疫細胞發揮功能，目前也運用在治療黑色素細胞癌、肺腺癌、腎細胞癌，國內日前也通過將免疫療法合併化學治療，運用在復發轉移的三陰性乳癌治療。

曾令民說，免疫治療用以轉移復發三陰性乳癌病患，合併化學治療，可以將腫瘤全部消除的比例提高，顯著延長存活率。而根據最新國際大型研究指出，PD-L1表現量佳的患者使用免疫療法合併化學治療，存活期約可提升到23個月，相較單用化療的存活期僅16個月，足足多了約7個月，甚至有少部分病患可以長期存活。

一名48歲女性三年前確診三陰性乳癌，勇敢接受手術、化學治療後，腫瘤已消除。不料，去年復發，不僅乳房出現超過兩公分的腫瘤，在肝臟與肺臟也有遠端轉移，對病患不啻為一大打擊。但曾令民為患者使用免疫療法合併化學治療，反應顯著，目前已看不到腫瘤。

曾令民說，對於復發轉移的三陰性乳癌患者，應積極尋求檢測PD-L1生物表現量，生物表現量較高的患者，使用免疫製劑合併化學治療，效果更為顯著。不過，免疫療法治療三陰性乳癌，目前尚未納入健保給付，藥費對病患確實是沈重負擔。