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夜宿海生館人氣漸回溫 明年農曆連假床位已搶訂

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館夜宿從5月中詢停止後直到本月5日才重新開放預約，人氣漸漸回溫，甚至有人預訂明年農曆春節連假熱門時段的床位。圖／海景公司提供
屏東海生館夜宿從5月中詢停止後直到本月5日才重新開放預約，人氣漸漸回溫，甚至有人預訂明年農曆春節連假熱門時段的床位。圖／海景公司提供

屏東海生館夜宿向來是高人氣的深度旅遊行程，除一圓與喜愛海洋生物共眠的夢想，還有後場飼育區導覽、結合周邊「小而美」的社區生態旅遊，讓遊客體驗鄉土生態之美，近年每年創造上億營業額；從5月中旬停止後直到本月5日才重新開放預約，人氣已漸漸回溫，甚至有人預訂明年農曆春節連假熱門時段的床位。

近日本土疫情趨緩，海生館夜宿5日起重新開放後也推出另類「振興」方案，10月12日前兩人同行夜宿海生館，都能無限暢遊海生館一整年，帶動二至三成的夜宿訂位，且入館人流已無總量限制並開放餐飲，不過，受到孩童喜愛的海生館戶外親水設施，包含鯨魚親水廣場及太平洋親水廣場仍暫停開放。

海生館經營團隊海景公司說，夜宿動除由專人帶領進入神祕後場養殖池、白天探索戶外潮間帶生態，到就寢時分，如夢似幻的海底隧道、企鵝極地區、小白鯨區，都是讓人驚嘆的「大寢室」，真實感受魚兒、小白鯨在眼前悠游的奇幻景致，讓人感動，另依不同季節結合周邊「小而美」的社區生態旅遊，讓遊客體驗鄉土生態之美，是吸引親子、年輕遊客的「魅力」所在，。

海生館夜宿每人2380元價格全年不變，若是親子一家出遊，價位不算便宜，共有340個床位；海景公司說，5日重新開放接受預約後，每天都有百餘床位，假日已達七至八成，人氣有逐漸回溫的跡象；過去農曆春節連假期間都一床難求，最近已有人預約春節熱門時段的床位，其中以「與魚兒共眠」的夢幻海底隧道床位最夯。

海景公司說，恆春半島四季如春，冬天通常不會太冷，夜宿冬季限定行程將帶領遊客打開海洋的玻璃門，走向純樸的農村龍水社區，當地保留最天然的稻作區，還有野生的黃金蜆生活在田邊的小圳中，由在地解說帶領踏入田野中沁涼的水渠道，淘淘水中的泥土，幸運的話還能淘到滿滿的黃金蜆。

屏東海生館夜宿從5月中詢停止後直到本月5日才重新開放預約，人氣漸漸回溫，甚至有人預訂明年農曆春節連假熱門時段的床位。圖／海景公司提供
屏東海生館夜宿從5月中詢停止後直到本月5日才重新開放預約，人氣漸漸回溫，甚至有人預訂明年農曆春節連假熱門時段的床位。圖／海景公司提供

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