獨／衛福部擾民 阿婆逝5個月竟收「健康訪查」家屬氣炸

家人離世悲痛不已，衛福部竟「二次傷害」。本報接獲民眾投訴，86歲的阿婆已於今年5月過世，近日竟收到衛福部國民健康署來函，要派員拜訪阿婆的健康狀況，但阿婆過世已經5個月，質疑衛福部發文資料未更新，讓家屬承受二次傷害。對此，國健署表示，因疫情導致調查計畫延後，戶政資料不夠即時，對家屬很抱歉，會盡快更新戶籍名冊。

「我很思念我的阿婆，好想再見見她」，投訴民眾張姓孫女與阿婆感情很好，今年5月阿婆過世後，至今仍然會想起阿婆，不料近日收到國健署信件，要進行每4年辦理一次的「國民健康訪問調查」，她起初原以為是詐騙，後來得知真是衛福部，質疑「資料也太久沒更新」，若阿婆近期過世還能接受，「5月已經很久了，他們寄之前都不會確認嗎？」

國健署監測研究及健康教育組長林宇旋表示，每次的國民健康訪問調查，調查名冊取自戶籍資料，是以前一年底的戶政資料，提前進行抽樣作業，以全台灣2300萬人口，按照比例做統計調整，每次約抽樣3至4萬全年齡人口，進行健康狀況、醫療服務利用、個人健康行為，以及對疾病預防之知識等訪查。

林宇旋說，今年本來5月要啟動，因疫情關係延後調查，調查延後到10月才開始，才發生名冊資料不即時的情況，對家屬感到很抱歉，會盡快透過戶政及死亡資料查詢更新，避免再因類似情況，造成民眾傷害或困擾。