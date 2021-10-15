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中國新令進口食品須申請！ 鳳梨酥輸出受衝擊 食藥署限7天內註冊

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
食藥署署長吳秀梅今緊急召開記者會說明。記者陳雨鑫／攝影
食藥署署長吳秀梅今緊急召開記者會說明。記者陳雨鑫／攝影

中國大陸海關總署今年4月12日對外公布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有國家或地區，舉凡要進口食品至中國，須由所屬國家或地區統一送件申請，新制明年元旦生效。衛福部食藥署今緊急召開記者會對外說明，所有國內外銷業者與生產企業、農民團體，必須在10月22日以前完成線上註冊，助台灣於10月底前，送交推薦函、註冊名單，向中國海關總署提出申請審核註冊。

食藥署署長吳秀梅表示，中國4月中旬發布新制後，細節一直沒有公布，直到前天才寄出信件通知台灣，所有進口到中國的進口食品，申請包裹式的企業註冊必須要在10月底前完成，否則後續就以「個案」方式，自行申請，屆時將會增加申請認證難度，也會延宕出口中國的時間。

依照中國大陸的規定，需要提出申請的進口食品，總計有18類，包含肉與肉製品、腸衣、水產品、乳品、燕窩與燕窩製品、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品、保健食品等。

經濟部工業局組長李佳峰表示，中國新制對於台灣影響非常大，像是包餡麵食就包含鳳梨酥，食用油脂和油料就包含植物油等。吳秀梅表示，109年所有輸入中國的食品，產值就多達321億，被要求送件的18類食品產值為188億、其餘食品為133億。

吳秀梅表示，18類產品有細分申請方式，18類中的4類，如肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩及燕窩製品，先前中國已經要求要註冊，因此先前已經註冊者，不再此次要求註冊的範疇中；至於首次要輸出到中國的這4類食品業者，也需要循這一次的方式，先上平台註冊，統一向中國提交名單，但時間就不用這麼趕，需要在10月22日以前線上註冊，10月底前送交，可以等到12月31日前完成。

吳秀梅表示，屏除上述4類，其餘14類的產品，須在10月22日以前上平台完成註冊，由政府統一送件，採取包裹式註冊，並於10月31日以前完成。協助業者可以因應中國明年元旦新制。

農委會、經濟部工業局以及經濟部國貿局、食藥署等，皆會在下週一起，陸續舉辦七場說明會，協助業者完成登記。

食藥署要求業者10月22日以前上平台登記。圖／食藥署提供
食藥署要求業者10月22日以前上平台登記。圖／食藥署提供
包裹式推薦註冊申請較為快速，但須在10月31日前完成送件。若個人自行申請，需要檢附文件多達5項。圖／食藥署提供
包裹式推薦註冊申請較為快速，但須在10月31日前完成送件。若個人自行申請，需要檢附文件多達5項。圖／食藥署提供
中國此次要求的18類食品，又分為先前已經要求註冊的業者有4類，其餘是新要求的14類產品。圖／食藥署提供
中國此次要求的18類食品，又分為先前已經要求註冊的業者有4類，其餘是新要求的14類產品。圖／食藥署提供

吳秀梅 食藥署

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