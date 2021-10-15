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入秋首道冷空氣明午後起挾雨強襲！ 風力恐達輕颱標準

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，明天下午東北風增強後，氣溫開始變化。圖／取自氣象局YouTube直播
中央氣象局說，明天下午東北風增強後，氣溫開始變化。圖／取自氣象局YouTube直播

要變冷了。中央氣象局說，明天下午開始，受到東北風來襲，北部地區有感轉涼，下周日到下周一清晨低溫下探20度，是入秋以來首道北邊冷空氣南下，迎風面北部、東北部也要留意大雨。此外，氣象局說，由於風力可能達到輕度颱風標準，預計今天下午會針對明天發布陸上強風特報。

氣象局資深預報員徐仲毅說，前天到前天影響台灣的南方雲系向西移動，逐漸遠離，水氣開始減少，這樣的天氣型態將維持到明天上午。這段時間各地多雲到晴，東半部地區跟大台北山區偶有飄雨，中南部則是留意午後雷陣雨。

徐仲毅說，要特別留意北邊高壓影響，是目前最明顯天氣系統，會逐漸往南移動，明晚台灣地區在高壓勢力範圍內。明天下午開始東北風逐漸增強，對天氣跟氣溫造成明顯影響，是入秋以來首道北邊冷空氣南下，溫度降幅顯著。下周日整天到下周一清晨溫度偏低，直到下周一白天東北風才會減弱，溫度明顯回升。

氣溫方面，徐仲毅說，北部今明白天高溫可能來到30度，不過下周日白天高溫剩25度已下，有6、7度降幅。低溫部分，北部清晨從23到25度，變為20度上下，下周日天氣明顯轉涼。中南部溫度降幅沒有這麼明顯，但清晨會有涼意。

降雨部分，徐仲毅說，受到東北風影響，北部、東半部降雨機率高，其中北部、東北部明晚到下周日恐有局部大雨發生。

至於東北風帶來的風力是否有到輕颱強度，以及是否會發警戒？徐仲毅說，風力上明天下午開始增強，台南以北、東半部、恆春半島和外島有9到11級強陣風，平均風也有7到9級，沿海空曠地區跟外島風力可能到輕颱強度。若陸上有可能出現10級強陣風，氣象局就會發布陸上強風特報。預計今天下午會針對明天增強的風力發布陸上強風特報。

中央氣象局長鄭明典也在臉書PO出氣象局明晚的風場示意圖，他表示，海峽上風速很強！提醒民眾注意。

氣象局明晚的風場示意圖，海峽上風速很強。圖／取自氣象局網站
氣象局明晚的風場示意圖，海峽上風速很強。圖／取自氣象局網站

氣象局 低溫

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