基因研究突破性發現！長庚大學生醫系登國際知名期刊

長庚大學生物醫學系利用基因圖譜篩選與腦神經新生相關基因Fst，發現Fst基因與學習行為表現有密切關係，這項發現不但有助未來腦神經學習機制相關研究，成果也躍上國際知名期刊「美國國家科學院院刊（簡稱PNAS）」。

生醫系研究團隊副教授黃國正指出，學習與海馬迴腦神經新生一直是神經科學中非常有趣且重要的議題。由於海馬迴腦區已經證實在學習與焦慮中扮演關鍵角色，在與美國UCLA遺傳學教授Jonathan Flint共組研究團隊，透過一連串動物行為測試，發現剔除小鼠Fst基因後，學習行為表現較差，神經傳導電生理反應也明顯受損。

不過，研究利用RNA定序找到下游基因Asic4，發現剔除Fst基因的小鼠再植入Asic4基因後，學習行為與電生理反應皆獲得部分補償修復。

黃國正表示，研究團隊試著找出正常小鼠海馬迴中大量表現Fst基因是否能讓學習變好？實驗結果顯示，年老的小鼠學習與認知行為確實有表現出較好的趨勢，神經電生理的反應與腦神經新生亦然，證實Fst基因在海馬迴中的功能和重要性，「這項突破性的發現，將有助於深化未來腦神經學習機制相關研究」。