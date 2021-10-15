基因研究突破性發現！長庚大學生醫系登國際知名期刊
長庚大學生物醫學系利用基因圖譜篩選與腦神經新生相關基因Fst，發現Fst基因與學習行為表現有密切關係，這項發現不但有助未來腦神經學習機制相關研究，成果也躍上國際知名期刊「美國國家科學院院刊（簡稱PNAS）」。
生醫系研究團隊副教授黃國正指出，學習與海馬迴腦神經新生一直是神經科學中非常有趣且重要的議題。由於海馬迴腦區已經證實在學習與焦慮中扮演關鍵角色，在與美國UCLA遺傳學教授Jonathan Flint共組研究團隊，透過一連串動物行為測試，發現剔除小鼠Fst基因後，學習行為表現較差，神經傳導電生理反應也明顯受損。
不過，研究利用RNA定序找到下游基因Asic4，發現剔除Fst基因的小鼠再植入Asic4基因後，學習行為與電生理反應皆獲得部分補償修復。
黃國正表示，研究團隊試著找出正常小鼠海馬迴中大量表現Fst基因是否能讓學習變好？實驗結果顯示，年老的小鼠學習與認知行為確實有表現出較好的趨勢，神經電生理的反應與腦神經新生亦然，證實Fst基因在海馬迴中的功能和重要性，「這項突破性的發現，將有助於深化未來腦神經學習機制相關研究」。
黃國正也說，這項研究最困難的部分在於運用多樣的實驗技術，執行上並不容易。文章第一作者是長庚大學生物醫學研究所博士生陳昱儒，研究實驗經費由科技部與長庚醫院提供，還要感謝生醫系譚賢明老師實驗室、長庚大學分子醫學中心基因體核心實驗室與中研院電生理核心實驗室的技術支援。
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