快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

基因研究突破性發現！長庚大學生醫系登國際知名期刊

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
長庚大學副教授黃國正(左)帶領博士生陳昱儒發現腦中與學習相關基因研究成果登上國際期刊。圖／長庚大學提供
長庚大學副教授黃國正(左)帶領博士生陳昱儒發現腦中與學習相關基因研究成果登上國際期刊。圖／長庚大學提供

長庚大學生物醫學系利用基因圖譜篩選與腦神經新生相關基因Fst，發現Fst基因與學習行為表現有密切關係，這項發現不但有助未來腦神經學習機制相關研究，成果也躍上國際知名期刊「美國國家科學院院刊（簡稱PNAS）」。

生醫系研究團隊副教授黃國正指出，學習與海馬迴腦神經新生一直是神經科學中非常有趣且重要的議題。由於海馬迴腦區已經證實在學習與焦慮中扮演關鍵角色，在與美國UCLA遺傳學教授Jonathan Flint共組研究團隊，透過一連串動物行為測試，發現剔除小鼠Fst基因後，學習行為表現較差，神經傳導電生理反應也明顯受損。

不過，研究利用RNA定序找到下游基因Asic4，發現剔除Fst基因的小鼠再植入Asic4基因後，學習行為與電生理反應皆獲得部分補償修復。

黃國正表示，研究團隊試著找出正常小鼠海馬迴中大量表現Fst基因是否能讓學習變好？實驗結果顯示，年老的小鼠學習與認知行為確實有表現出較好的趨勢，神經電生理的反應與腦神經新生亦然，證實Fst基因在海馬迴中的功能和重要性，「這項突破性的發現，將有助於深化未來腦神經學習機制相關研究」。

黃國正也說，這項研究最困難的部分在於運用多樣的實驗技術，執行上並不容易。文章第一作者是長庚大學生物醫學研究所博士生陳昱儒，研究實驗經費由科技部與長庚醫院提供，還要感謝生醫系譚賢明老師實驗室、長庚大學分子醫學中心基因體核心實驗室與中研院電生理核心實驗室的技術支援。

長庚大學副教授黃國正(右)與博士生陳昱儒透過多種實驗技術才有新發現，圖中水迷宮實驗就是其中之一。圖／長庚大學提供
長庚大學副教授黃國正(右)與博士生陳昱儒透過多種實驗技術才有新發現，圖中水迷宮實驗就是其中之一。圖／長庚大學提供

基因 長庚 大學生

延伸閱讀

巨生醫將掛牌 法說秀實力

汐港湖科技生醫圈群聚 新台五路蛋白變蛋黃

口服藥問世疫苗廠短線波動 法人：防疫股各有表現空間

拷貝是創新之路？生物學家：人類基因幾乎都源自於複製

相關新聞

東北風明晚南下 彭啟明：今年到目前為止最強的一波

從周一開始受到圓規颱風外圍水氣的影響，終於告一段落，各地今天將會轉晴回溫，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉...

入秋首道冷空氣明午後起挾雨強襲！ 風力恐達輕颱標準

要變冷了。中央氣象局說，明天下午開始，受到東北風來襲，北部地區有感轉涼，下周日到下周一清晨低溫下探20度，是入秋以來首道...

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」卻失蹤逾半世紀，多年來盛傳藏身台中。文化部和台北教育大學...

中國新令進口食品須申請！ 鳳梨酥輸出受衝擊 食藥署限7天內註冊

中國海關總署今年4月12日對外公布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有國家或地區，舉凡要進口食品...

城中城大火 消防員列「防災必知守則」：3習慣、4對策、5不要

高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）日凌晨發生火災，共計造成46人死亡，另有41人輕重傷。消息曝光後，引起各界再度關注用火安全指示及相關逃生知識，消防署也特地發文，傳遞民眾正確的火災預防須知。

夜宿海生館人氣漸回溫 明年農曆連假床位已搶訂

屏東海生館夜宿向來是高人氣的深度旅遊行程，除一圓與喜愛海洋生物共眠的夢想，還有後場飼育區導覽、結合周邊「小而美」的社區生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。