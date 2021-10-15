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飼料中添加「這一味」 專家養出健壯肥美的吳郭魚

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
水試所研究人員在魚飼料中加了益生菌優格，養出健壯肥美的吳郭魚。圖／水試所提供
水試所研究人員在魚飼料中加了益生菌優格，養出健壯肥美的吳郭魚。圖／水試所提供

這幾年夏天異常高溫吳郭魚飽受病菌侵襲，造成養殖業者重大的損失，農委會水試所開發益生菌-乳酸菌B4，以及其葡聚糖產物-乳酸菌B4機能性優格，加在飼料中，不僅可提高吳郭魚免疫力，還能促進生長，縮短養殖時間，降低養殖風險。

水試所表示，葡聚糖在食物加工上可當乳化劑及增稠劑風味攜帶劑，保健方面，研究顯示葡聚糖可做為益菌素，增加體內益生菌-雙歧桿菌（bifidobacteria）及乳酸菌的數量，調節免疫力。

水試所先從鱸魚腸道篩選出的乳酸菌B4為益生菌，添加價格低廉的蔗糖，即可促進乳酸菌B4產生葡聚糖，並開發以乳酸菌B4製做含葡聚糖口感的機能性優格與冰淇淋。

水試所說，文獻顯示，以益生菌或聚糖及寡糖等益菌素作為飼料添加物，可有效增進魚蝦類的成長及免疫能力，而合併使用益生菌及益菌素，其所產生效益通常比二者單獨使用效果的總合還高，因此將乳酸菌B4優格天加在飼料中。

這幾年氣候變遷，夏天異常高溫，很容易導致吳郭魚生病甚至死亡；前年起，高雄市動物保護處尋求水試所技術協助，在吳郭魚田間試驗研究結果顯示，飼料中添加1％乳酸菌B4優格餵食吳郭魚2個月，魚隻的攝食狀況較對照池佳，成長相當快速，在5月底收穫，均無罹病，魚隻平均體重570公克，身強體健。

研究人員表示，在魚隻收獲時，漁工還要戴上安全帽，才能避免被活力十足的吳郭魚跳起來撞傷；而對照池的魚隻攝食狀況較試驗池差，成長較為緩慢，在6月中旬氣溫提升時，遭受到鏈球菌病害，必須以藥物治療，6月底才能收穫，平均體重467公克，遠低於試驗池。

水試所說，吳郭魚飼料中添加乳酸菌B4優格，有助於提升魚隻成長及健康，縮短養殖時間，降低養殖風險及減緩疾病侵襲後的嚴重程度。所需費用方面，每公斤飼料中乳酸菌B4優格添加的成本約增加0.5元，為養殖業者可以接受範圍。

吳郭魚 高溫 氣候變遷

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