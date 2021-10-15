20年保育有成！水雉教育園區加入國際里山倡議夥伴關係

水雉保育今年面臨大乾旱，但危機卻成轉機，今年夏季共調查到1307隻水雉成鳥，比去年多了12%；水雉繁殖巢位通報台南農友達到709巢也比去年大幅增加，今年也由中華鳥會代表水雉生態教育園區正式加入「國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI）」，把水雉保育成果推向國際，人和環境可以和諧共存。

台南區農改場土壤研究室副研究員黃瑞彰認為，今年大乾旱對水雉是危機化為轉機，協助改善土壤與水質後，不僅穩定菱角生育狀況，園區內水雉數量也穩定增加，未來將持續協助檢驗園區的水質和土壤，透過農業技術維繫菱角產業的發展，達到農業與生態保育和諧共存。

水雉園區主任李文珍表示，1990年代水雉的數量一度只剩50隻不到。水雉生態教育園區2000年成立，面積約15公頃，由林務局、交通局、高鐵及台南市府挹注經費，台積電志工長期支援解說志工，園區與民合作有機及友善栽種，在地企業支持友善耕種農產品，公私協力，成為水雉的重要庇護所，2020年數量創下新高1307隻。

李文珍說，台南官田水雉復育的成功實例，以及作為推動里山倡議的優良典範，向IPSI提出申請並順利加入。今年由中華鳥會代表水雉生態教育園區正式加入「國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI）」。