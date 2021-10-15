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台鐵仲夏寶島號20日開賣！ 限量3趟次 亮點一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵寶島仲夏號將開賣。圖／台鐵局提供
台鐵寶島仲夏號將開賣。圖／台鐵局提供

眾所期待的年度鐵道旅遊盛事來了。台鐵局說，今年度受疫情影響以致2021年「仲夏寶島號」蒸汽列車延後發售，宣布於10月20日下周三上午10時，統一開放民眾訂購三趟次行程。

台鐵說，今年度由有「蒸機國王」之稱的DT668蒸汽機車頭聯掛6節柴聯自強號行駛玉里至台東，共開行三趟次，於10月30日、11月13日、11月27日，均為周六，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站。

台鐵說，今年度配合政府振興方案，仲夏寶島號以優惠票價，每張票單一售價1500元整販售，憑車票於搭乘日當天，更可獲得2021年精美特製的記念套票（非賣品）及限量版的DT668毛巾一組，僅此一檔，欲購從速。

台鐵說，旅程中除拜訪有稻米之鄉名譽的富里站外，再加碼自行車聖地、傳說中到不了的秘境小站山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美。　　

台鐵說，今年度也提供前接駁新自強號列車（5262次）及另憑車票，可於10月24日前至窗口訂購後接駁列車，供各位旅客共同預訂，相關行程及購票須知詳洽官網（ https://tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ）。

台鐵寶島仲夏號將開賣。圖／台鐵局提供
台鐵寶島仲夏號將開賣。圖／台鐵局提供
台鐵寶島仲夏號將開賣。圖／台鐵局提供
台鐵寶島仲夏號將開賣。圖／台鐵局提供

台鐵 自強號

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