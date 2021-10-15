野柳萬里蟹達人教料理五撇步 冰水冰暈再解繩可防斷腳

萬里蟹目前正當時，新北市今年與知名電商平台合作推出萬里蟹熟蟹福袋，而在產地也有當地漁民經營熟蟹宅配服務，新北市漁業處為大家介紹更多家也能安心買蟹的管道。萬里蟹達人野柳漁村媽媽「雪梅姐」教民眾料理螃蟹五大撇步，第一步就是用冰水冰暈活蟹再解繩，避免，蒸煮後可以保持完整，不會斷腳。

「雪梅姐」以「螃蟹達人」名號在地經營熟蟹宅配服務，貨源主要來自捕蟹丈夫漁船，船一到港搶在盤商前面，為宅配訂單挑選品質最好的萬里蟹，將鮮活的萬里蟹帶回自家蒸煮。

雪梅姐教民眾料理五大撇步，她表示，很多人對螃蟹處理流程不熟悉，導致蒸煮過頭、斷腳、水分流失等，若是購買活蟹自行處理，首先建議先以冰水冰暈螃蟹再解繩進行清洗，來自外海的萬里蟹非常乾淨，簡單沖洗外殼沙子就可以進行蒸煮，因為不會斷腳求生，蒸煮後可以保持完整。

第二螃蟹一定要肚子朝天堆疊，水分會留在蟹殼裡，不易柴；第三可加入老薑片及米酒，去腥提味；第四在澆淋米酒時，特別在外鍋水一樣加入不少米酒，蒸煮後會更有米酒香；第五大火蒸煮到蒸汽出來再煮15分鐘後取出放涼，就可以享用品質穩定鹹香有味萬里蟹。但若覺得處理太麻煩或是沒空購買生鮮活蟹，也可以直接購買宅配熟蟹，一樣新鮮美味。

新北市政府漁業處處長張麗珍今天表示，今年度萬里蟹品牌除了與知名電商「MOMO購物網」合作推出熟蟹福袋，也在北海岸各產地魚市，如富基魚市及龜吼漁夫市集，布置萬里蟹氛圍，推薦民眾也可以親自前往採購，也可直接向在地漁家如「螃蟹達人」電洽訂購熟蟹。

張麗珍說，由在地漁家或合作餐廳幫您蒸熟後，低溫宅配到府，鮮度不輸給在地現蒸萬里蟹，收到貨的民眾只要稍加回溫或以中火加熱就可以在家享受產地萬里蟹，利用胡椒、洋蔥等辛香料快炒，萬里蟹料理輕鬆上桌，就是這麼簡單。

市府推薦漁村熟蟹宅配，產地直送：

1.鴻利漁產<冷藏及冷凍熟蟹預購>

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