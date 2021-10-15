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故宮南院資料中心空間優化工程啟動 下周封閉到年底

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供
嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供

嘉義故宮南院「亞洲藝術文化資料中心」，不僅是典藏藝術研究專門圖書館，也是南部地區藝術文化學術研究重鎮，院方啟動空間優化工程，增加典藏空間，提升空間利用效率，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。

最近有民眾向媒體投訴，指稱南院將撤除閱讀桌椅、書籍書架，增設懶人骨頭座椅，擔心變成菜市場或遊樂場；院方說，考量未來10年發展，啟動亞洲藝術文化資料中心空間設計優化，在增加典藏空間、提升空間利用效率目標下，招標工程。

資料中心是典藏藝術研究專門圖書館，提供完整故宮出版品、博物館學專業領域及嘉義研究相關書籍，館藏包括實體書刊及電子資料庫，目前依展示主題藏購中、西、日、韓文等圖書共計3萬1707冊，109到110年間收贈書約4千冊，依平均每年收贈3千冊規模推估，書櫃即將滿載。

空間設計優化及布置藝文採購，含空間資源盤整及優化規劃、閱讀休憩軟空間及閱讀意象藝術裝置，施作面積683.1平方公尺，經費430萬元，決標金額394萬7000元；電動式密集書櫃將採購9座，含藝術展示櫥窗，施作面積114平方公尺，經費260萬元，決標金額249萬4958元。

整修重點在將固定式書架改為電動式密集書櫃，增加更多圖書典藏空間，並在原有閱讀座位區外，新闢閱讀空間，設置更多閱讀座椅，絕無「撤除桌椅、書籍書架，增設懶人區」，整修後閱讀空間更不可能成為「菜市場、遊樂場」。

院方表示，嘉義專業圖書資源缺乏，因此開放所有年齡層可進館使用，參考其他專業型及公共圖書館空間規畫，提供讀者更優質閱讀環境，作為終生學習最佳場域。

嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供
嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供
嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供
嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供
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嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供
嘉義縣故宮南院啟動「亞洲藝術文化資料中心」空間優化工程，19日起施工封閉到12月31日止，明年初完工後重新開放。圖／故宮南院提供

圖書館 嘉義 故宮南院

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