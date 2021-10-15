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東北風明晚南下 彭啟明：今年到目前為止最強的一波

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
周六晚間正統東北風南下。一陣秋雨一陣涼，周日明顯降溫。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」粉專
周六晚間正統東北風南下。一陣秋雨一陣涼，周日明顯降溫。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」粉專

從周一開始受到圓規颱風外圍水氣的影響，終於告一段落，各地今天將會轉晴回溫，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，只有東半部因吹東風仍有很局部零星陣雨的機會，但大致上已經顯著轉乾許多。

周六傍晚開始，今年第一波東北風接近台灣。彭啟明說，主要是大陸高壓南下，過去這一陣子早已經在高緯度區域發展，有很多波大幅降溫很多次，只是一直沒有南下接近台灣，這一波冷高壓南下，是今年到目前為止最強的一波。

他說，以北京為例，當地氣象單位已經發布今年第一次的寒潮預警，會讓北京接近冰點，這波預計會讓中國東北降到零度，長江以北在10度以下，長江以南則是10-20度間，顯著明顯降溫下來。

台灣也受到這一波東北風影響，彭啟明說，不過仍是以北部、東北部到東半部為主，北部都會區域目前清晨低溫在這兩天都有25-27度，到周日及下周一、下周二清晨預期會接近20-21度，北部空曠區域目前也到22-24度，也可能會到17-19度。

彭啟明表示，東北風的情境遇上北部的地形，北部很容易有地形雲發展起來，預計北部、東北部到東半部會較為陰沉偶飄雨，迎風面靠山區的雨勢會較明顯，從周六晚上到周日、下周一都是如此，靠山區的戶外活動要留意天氣變化。

他說，這波東北風對中南部影響不大，主要是背風面的關係，東北風還不夠強到可以延伸到中南部，只有沿海的風勢會較強，周日、下周一則要注意大氣穩定，中南部空氣品質可能會略轉差一些。預計這波東北風影響，在下周二、下三之後就會減弱，各地轉晴回溫。

「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，周六晚間正統東北風南下。一陣秋雨一陣涼，周日明顯降溫。

為何說是正統呢？天氣風險表示，因為這波東北風是由蒙古-西伯利亞地區所堆積出來的大陸高壓、也就是真正的冬季天氣系統南下所帶來的東北風，而非前陣子颱風在東亞附近北上所帶來的北風環境，因此降溫的幅度可說是今年入秋以來最有感，不過這波涼冷空氣僅有北部限定，中南部、花東地區只有早晚低溫稍降一些。

天氣風險說，今天到明天白天台灣周邊水氣相較近期將明顯減少，除了東半部地區仍偶有局部短暫陣雨外，西半部將回歸晴到多雲天氣，午後中南部有局部短暫陣雨機會。而偏東風環境下白天氣溫仍較溫暖，整體來說天氣型態仍比較像是夏季。

天氣風險說，明晚東北風開始逐漸南下，北部、東北部將陸續轉為陰時多雲有局部陣雨天氣，後方的涼冷空氣也接續南下，周日晨間開始北部、東北部就會有明顯的涼意。而且在東北風影響期間，北部、東半部至恆春半島以及西部沿海的風勢也會增強不少，海上風浪也將明顯加強，提醒居住在這些地方或是預計要前往這些地區，要留意天氣及氣溫上的變化，並預做準備。

彭啟明 圓規颱風

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