季風低壓環流走了 吳德榮：明晚入秋 最明顯東北季風到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，影響台灣多日、為東半部帶來上千毫米致災雨的季風低壓環流，已被太平洋高壓向西推移。季風低壓環流的邊緣，正逐漸脫離台灣，各地天氣好轉。

今天至明天下午天氣好轉、氣溫升，各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率。由於東半部土石含水皆已飽和，易引發坍方、落石等現象，接近山區活動仍應注意安全。今天北部23至33度，中部23至34度；南部23至34度，東部20至33度。

他說，明晚至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。明晚、周日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。

吳德榮表示，下周一白天起至周三東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部仍有局部短暫雨的機率；背風面晴朗穩定、日夜溫差大。下周四東北季風略增強，北部、東北部有局部雨，背風面晴朗穩定、日夜溫差大。