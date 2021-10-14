學測倒數100天 線上自學平台Snapask推神助攻全科複習計畫
疫情加速全球線上教育發展進程，台灣教育圈也在「518事件」後出現翻天覆地的變化，在「停課不停學」的目標下，不管願不願意，老師、家長和學生全都積極學習並敞開雙臂接納各類教育科技相關產品。
選在新制學測倒數100天之際，亞洲自學科技平台「Snapask時課問」宣布全面升級旗下自學產品線，除了先前推出幫助考生衝刺的「新學測黑馬計畫」，再推出「有Snapask神助攻，學習更輕鬆」計畫，針對108課綱推出4大助攻，包含學科進度的「進度攻略班」、申請大學的「學習歷程檔案製造所」與「即時問答」服務，以單元化、短影片形式讓學生在有限的專注力下，達到最大化且效率的學習。未來更計畫推出「108課綱素養課程」，除了為考生應援，也幫助學生不受時空環境影響、自主掌握學習進度。
其中，超級熱門的「學習歷程檔案製造所」線上課程，攜手學霸級藝人黃豪平與台中惠文高中圖書館主任蔡淇華，藉由觀念講解、策略教學與實作演練3大階段，讓不同年級、類組的高中生都能在輕鬆掌握學習歷程檔案的技巧，幫助學生生涯探索，也可作為升大學個人申請第2階段的備審資料。有趣的是，有許多教師也會購買此課程。
Snapask在台灣目前約有30萬學生註冊，年齡以國高中生為主，擁有約5萬位可線上即時問答解題的註冊導師，今年起更招募了超過15位涵蓋國英數自社全科的專業師資，以活潑、有趣的教學方式，針對學科主題拍攝專業線上課程內容。隨著高中課程逐步到位，Snapask時課問也正在籌劃國中、國小的課程製作，預計2023年完成國小至高中的全科內容，致力提供一站式的學習解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言