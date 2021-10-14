學測倒數100天 線上自學平台Snapask推神助攻全科複習計畫

疫情加速全球線上教育發展進程，台灣教育圈也在「518事件」後出現翻天覆地的變化，在「停課不停學」的目標下，不管願不願意，老師、家長和學生全都積極學習並敞開雙臂接納各類教育科技相關產品。

選在新制學測倒數100天之際，亞洲自學科技平台「Snapask時課問」宣布全面升級旗下自學產品線，除了先前推出幫助考生衝刺的「新學測黑馬計畫」，再推出「有Snapask神助攻，學習更輕鬆」計畫，針對108課綱推出4大助攻，包含學科進度的「進度攻略班」、申請大學的「學習歷程檔案製造所」與「即時問答」服務，以單元化、短影片形式讓學生在有限的專注力下，達到最大化且效率的學習。未來更計畫推出「108課綱素養課程」，除了為考生應援，也幫助學生不受時空環境影響、自主掌握學習進度。

其中，超級熱門的「學習歷程檔案製造所」線上課程，攜手學霸級藝人黃豪平與台中惠文高中圖書館主任蔡淇華，藉由觀念講解、策略教學與實作演練3大階段，讓不同年級、類組的高中生都能在輕鬆掌握學習歷程檔案的技巧，幫助學生生涯探索，也可作為升大學個人申請第2階段的備審資料。有趣的是，有許多教師也會購買此課程。