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學測倒數100天 線上自學平台Snapask推神助攻全科複習計畫

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
（左起）Snapask國文老師李盈、家長之友何戎、Snapask幕僚長蘇詩涵、Snapask地科老師蕭騏現場分享Snapask時課問自學產品線課程的特色。圖／Snapask提供
（左起）Snapask國文老師李盈、家長之友何戎、Snapask幕僚長蘇詩涵、Snapask地科老師蕭騏現場分享Snapask時課問自學產品線課程的特色。圖／Snapask提供

疫情加速全球線上教育發展進程，台灣教育圈也在「518事件」後出現翻天覆地的變化，在「停課不停學」的目標下，不管願不願意，老師、家長和學生全都積極學習並敞開雙臂接納各類教育科技相關產品。

選在新制學測倒數100天之際，亞洲自學科技平台「Snapask時課問」宣布全面升級旗下自學產品線，除了先前推出幫助考生衝刺的「新學測黑馬計畫」，再推出「有Snapask神助攻，學習更輕鬆」計畫，針對108課綱推出4大助攻，包含學科進度的「進度攻略班」、申請大學的「學習歷程檔案製造所」與「即時問答」服務，以單元化、短影片形式讓學生在有限的專注力下，達到最大化且效率的學習。未來更計畫推出「108課綱素養課程」，除了為考生應援，也幫助學生不受時空環境影響、自主掌握學習進度。

其中，超級熱門的「學習歷程檔案製造所」線上課程，攜手學霸級藝人黃豪平與台中惠文高中圖書館主任蔡淇華，藉由觀念講解、策略教學與實作演練3大階段，讓不同年級、類組的高中生都能在輕鬆掌握學習歷程檔案的技巧，幫助學生生涯探索，也可作為升大學個人申請第2階段的備審資料。有趣的是，有許多教師也會購買此課程。

Snapask在台灣目前約有30萬學生註冊，年齡以國高中生為主，擁有約5萬位可線上即時問答解題的註冊導師，今年起更招募了超過15位涵蓋國英數自社全科的專業師資，以活潑、有趣的教學方式，針對學科主題拍攝專業線上課程內容。隨著高中課程逐步到位，Snapask時課問也正在籌劃國中、國小的課程製作，預計2023年完成國小至高中的全科內容，致力提供一站式的學習解決方案。

Snapask網羅教學經歷豐富的師資，以活潑、有趣的教學方式，搭配清晰有條理的影音內容，引起學生的學習動機與興趣。圖／Snapask提供
Snapask網羅教學經歷豐富的師資，以活潑、有趣的教學方式，搭配清晰有條理的影音內容，引起學生的學習動機與興趣。圖／Snapask提供
「有Snapask神助攻，學習更輕鬆」計畫，專為台灣108課綱與素養學習設計，以單元化、短影片形式讓學生達成更有效率的學習。圖／Snapask提供
「有Snapask神助攻，學習更輕鬆」計畫，專為台灣108課綱與素養學習設計，以單元化、短影片形式讓學生達成更有效率的學習。圖／Snapask提供

108課綱 學測 圖書館

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