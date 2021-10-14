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美「限鹽指南」盼減鈉12% 我專家：落實飲食教育為重

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
美國FDA近期根據「鹽分是高血壓禍首」的科學研究，宣布包括披薩、炸薯條等163種食品中含鹽量的新指南，盼達減鈉12%目標。圖／ingimage
美國FDA近期根據「鹽分是高血壓禍首」的科學研究，宣布包括披薩、炸薯條等163種食品中含鹽量的新指南，盼達減鈉12%目標。圖／ingimage

鈉攝取量與健康息息相關，美國FDA近期根據「鹽分是高血壓禍首」的科學研究，公布包括披薩、炸薯條等163種食品中含鹽量的新指南，目標是兩年半內減量12%的鈉。台灣人口快速老化，慢性病盛行率將急遽上升，台灣是否盡早跟進「限鹽指南」？專家認為，國情飲食文化不同，倒不如落實飲食教育。

幾乎沒有食物不含鹽分，一般食鹽的化學成分是氯化鈉，攝取過多會導致血壓上升，而高血壓是心臟病和中風的主要因子。目前美國限鹽指南仍是勸導期，希望食品商、消費者主動減量，盼降低慢性病、心血管疾病。

台大食品科技研究所食療研究室特聘教授沈立言指出，各國飲食文化不一樣，美國飲食習慣與台灣有極大的不同，美國人不僅吃得甜，又吃得鹹，吃出許多慢性病，心血管疾病的致死率更是名列前茅。因此，對於美方公布限鹽指南，沒有很意外。

「並不是美國公布新指南台灣就必須要跟進。」沈立言強調，與其針對業者設立制式的標準，倒不如增強民眾的飲食教育，加強各年齡飲食認知，食品教育最終目的就是要民眾吃出健康、美味。

國民健康署社區健康組長羅素英說，國健署持續推動減鹽議題，包含製作減鹽手冊、「減鹽增健康」傳播字卡等，提供民眾減鹽知識，及強化選擇健康食物的技能，並鼓勵餐廳業者等共同執行。

至於是否跟進美國「限鹽指南」？羅素英說，國健署長年投入國人飲食調查，根據國人飲食習慣，設計合適的飲食標準，限鹽部分，現階段著重於教育知識，與推廣健康飲食。

事實上，「國民飲食指標」建議，每日鈉攝取量應該限制在2400毫克以下，約6公克鹽，並選用加碘鹽，民眾飲食攝取應以天然食物為主。「6公克蠻容易超標的。」營養師李婉萍說，食品添加物、包裝只要是有「鈉」字，皆有鹽分存在。

一般外食族在街邊買的食物，無從計算鹽分含量，但其實減鹽飲食，可以從不沾醬、不喝湯開始。李婉萍以自己購買貢丸湯的經驗為例，她說，外帶一碗貢丸湯以「測鹽棒」測試，鈉含量就高達2公克，且是湯本身的鹽度，還沒加上貢丸本身的鈉含量，而大部分湯品本身的含鹽量，幾乎都是高得嚇人，因為餐廳為了美味，常常添加額外的調味劑；許多人吃水餃、蛋餅或火鍋等習慣沾醬，同樣一不小心就會攝取超標的鈉，提醒民眾醃漬的小菜，及常見的雪裡紅與酸菜都是高鹽食品，也需避免。

萬一不小心吃太鹹，也有一些天然食物可以「助排鹽」，含鉀食物，像是蔬菜類的筍子、莧菜、波菜、空心菜、紅鳳菜與韭菜等都是好選擇。李婉萍表示，飲食還是回歸自己烹煮，有效控制調味料的攝取量，多吃原型食物，才能有效替健康把關。

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