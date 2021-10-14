Uber推「毛孩優步」、「減碳優步」新選擇 Uber Eats可抵數位五倍券

在這個持續維持防疫措施並逐漸恢復日常生活節奏的時刻，Uber宣布整合Uber、Uber Eats雙平台優勢，只要透過Uber App即可整合叫車、美食生鮮外送服務，更宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」2大全新乘車選擇，同時提升途中點購買流程、「自取」功能、擴大月訂閱精省方案，以及生鮮雜貨外送服務範圍，全面提升後疫情時代民眾新常態生活的需求。

即日起Uber與8家多元化計程車合作車隊正式推出「減碳優步」、「毛孩優步」2大全新乘車選擇，擴大服務不同族群消費者的需求。其中，減碳優步提供了電動及油電混合汽車職業駕駛的乘車選項，首波將有超過3,000台合作車隊的多元化計程車上線，服務範圍包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台南、與高雄7個城市。

而毛孩優步則是提供友善寵物的乘車選擇，每趟行程最多可讓2位乘客和1隻寵物一起搭乘，乘客在行程中可以自行使用牽繩、毛巾等，共同維護乘車品質。即日起至12月31日，只要完成首趟「毛孩優步」行程，即可解鎖Uber Eats 1次「寵物公園」商家訂單滿250元7折優惠（最高折抵100元），透過中華民國保護動物協會「狗來富」專案捐款的民眾，則可獲得2趟100元「毛孩優步」乘車優惠（不限Uber App新舊用戶）。即日起至2022年12月31日止，只要在友善餐廳、寵物店、寵物醫院、寵物美容、友善旅館等，看到貼有「Uber Pet寵物友善夥伴」行動串連貼紙的店家，輸入優惠序號「友善毛孩」並將上下車其一地點設於該店家，即享「毛孩優步」10趟9折乘車優惠（每趟折抵上限50元）。