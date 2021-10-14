快訊

第11輪BNT首劑再加開！限額11.2萬人15日開搶 這類民眾可預約

高雄史上最多死火災 消防局長曝城中城惡火「5致命關鍵」

Uber推「毛孩優步」、「減碳優步」新選擇 Uber Eats可抵數位五倍券

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber 全新「毛孩優步」乘車選項，每趟行程最多可讓2位乘客和1隻寵物一起搭乘，乘客在行程中可以自行使用牽繩、毛巾等，共同維護乘車品質。圖／Uber提供
Uber 全新「毛孩優步」乘車選項，每趟行程最多可讓2位乘客和1隻寵物一起搭乘，乘客在行程中可以自行使用牽繩、毛巾等，共同維護乘車品質。圖／Uber提供

在這個持續維持防疫措施並逐漸恢復日常生活節奏的時刻，Uber宣布整合Uber、Uber Eats雙平台優勢，只要透過Uber App即可整合叫車、美食生鮮外送服務，更宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」2大全新乘車選擇，同時提升途中點購買流程、「自取」功能、擴大月訂閱精省方案，以及生鮮雜貨外送服務範圍，全面提升後疫情時代民眾新常態生活的需求。

即日起Uber與8家多元化計程車合作車隊正式推出「減碳優步」、「毛孩優步」2大全新乘車選擇，擴大服務不同族群消費者的需求。其中，減碳優步提供了電動及油電混合汽車職業駕駛的乘車選項，首波將有超過3,000台合作車隊的多元化計程車上線，服務範圍包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台南、與高雄7個城市。

而毛孩優步則是提供友善寵物的乘車選擇，每趟行程最多可讓2位乘客和1隻寵物一起搭乘，乘客在行程中可以自行使用牽繩、毛巾等，共同維護乘車品質。即日起至12月31日，只要完成首趟「毛孩優步」行程，即可解鎖Uber Eats 1次「寵物公園」商家訂單滿250元7折優惠（最高折抵100元），透過中華民國保護動物協會「狗來富」專案捐款的民眾，則可獲得2趟100元「毛孩優步」乘車優惠（不限Uber App新舊用戶）。即日起至2022年12月31日止，只要在友善餐廳、寵物店、寵物醫院、寵物美容、友善旅館等，看到貼有「Uber Pet寵物友善夥伴」行動串連貼紙的店家，輸入優惠序號「友善毛孩」並將上下車其一地點設於該店家，即享「毛孩優步」10趟9折乘車優惠（每趟折抵上限50元）。

除了24小時服務的自營「優市」已經上線了5家，能提供全台北市Uber Eats用戶服務之外，即日起「優饗方案」增加宜蘭、花蓮、台東和澎湖4個城市，「雙享方案」則提供位於北北基、桃園、新竹、台中、彰化、台南以及高雄9大城市的民眾訂閱雙平台優惠。即日起至10月31日，在Uber Eats輸入「優食自取」優惠序號，還可享5次外帶自取訂單7.9折（單次最高折抵100元）。且在Uber Eats上消費適用「數位五倍券」，即日起至10月31日，輸入優惠序號「振興兩百」可享1次消費滿999元折抵200元，即日起至10月19日，享特選商家訂單滿299元即可獲贈送美味單品。

多元化計程車合作車隊夥伴透過Uber App，將與擁有電動及油電混合汽車的職業駕駛一同推出全新友善環境乘車選項。圖／Uber提供
多元化計程車合作車隊夥伴透過Uber App，將與擁有電動及油電混合汽車的職業駕駛一同推出全新友善環境乘車選項。圖／Uber提供
Uber、Uber Eats發揮雙平台合作優勢，透過Uber App即可輕鬆轎車、預定美食生鮮外送，享受便利生活。圖／Uber提供
Uber、Uber Eats發揮雙平台合作優勢，透過Uber App即可輕鬆轎車、預定美食生鮮外送，享受便利生活。圖／Uber提供
Uber Eats發表「平價食尚」為疫情後在「商品選擇」上的重點策略。圖／Uber提供
Uber Eats發表「平價食尚」為疫情後在「商品選擇」上的重點策略。圖／Uber提供

Uber 寵物 減碳

延伸閱讀

全球疾呼加速減碳 挪威仍要發展石油

降低外送車禍 竹市監理站與警方合作推交通安全月

老闆帶她吃海產再去唱歌 檳榔西施醒後驚覺遭性侵

鼓勵民眾APP叫車 北市搭Uber、LINE TAXI即可抽搭車金

相關新聞

城中城大火 消防員列「防災必知守則」：3習慣、4對策、5不要

高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）日凌晨發生火災，共計造成46人死亡，另有41人輕重傷。消息曝光後，引起各界再度關注用火安全指示及相關逃生知識，消防署也特地發文，傳遞民眾正確的火災預防須知。

救援城中城大火 消防員分享「求生知識」居家此物必備

高雄市鹽埕區城中城大樓今（14）日凌晨2時發生大火，火勢從1樓往上竄，已救出55人，有14人被發現時已無生命跡象。面對火災來臨時，一般民眾若具備逃生知識，就能夠爭取黃金救援時間。一名消防員在PTT指出，他到現場幫忙時，「大概就知道死傷數量」，但不能先行私自透露，所以轉而向大眾宣導如何在火場逃生。他指出，「住警器」十分重要，一定要裝在屋內。

東北風16日下半天報到 北台灣降溫迎風面防大雨

氣象局今天表示，明天各地降雨較今天更加緩和，預估16日下半天起東北風增強，17至18日影響最顯著，北台灣市區降溫至約攝氏...

Uber推「毛孩優步」、「減碳優步」新選擇 Uber Eats可抵數位五倍券

在這個持續維持防疫措施並逐漸恢復日常生活節奏的時刻，Uber宣布整合Uber、Uber Eats雙平台優勢，只要透過Ub...

法律見解不同！斗南鎮農會賄選案農委會與自救會交鋒

斗南鎮農民組自救會直指農委會介入地方農會選舉，成為全國唯一沒有完成總幹事遴聘；農委會表示，斗南鎮農會會員代表大會逾越其職...

桃機新型防洪板 兩人一分鐘組裝完成

圓規颱風雖然沒有衝擊台灣本島，但是外圍環流帶來的瞬間降雨卻造成許多災情，有鑑於近年來極端氣候常常帶來動輒突破百毫米的強降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。