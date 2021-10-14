影／五光十色火舞團超震撼 「北海潮與火」揭幕照夜空

新北市金山中角灣國際衝浪基地沙灘，今晚火光閃耀，「Coming True即將成真火舞團」舞出絢麗火光，點亮北海岸夜晚，十分震撼。市長侯友宜為「2021北海夜金閃閃─北海潮與火」揭開序幕，邀請民眾到北海岸享受美食跟美景串聯起來北海岸風情。

「北海潮與火」光影藝術展今晚，由「即將成真」火舞團引燃北海岸之火，火光與鼓聲震撼沙灘，伴隨潮汐聲響，展現一場力與美難得一見的火舞表演。接著，由金山高中學生引領市長與貴賓至沙灘，放置代表思念與希望的「夜光信」，期許後疫時期早日回歸到正常生活。

侯友宜表示，現在這個季節，海面上漁船燈火的光與沿岸相輝映，從萬里到石門「北海夜金閃閃」，美食跟美景串聯起北海岸，大家可以來北海岸吃「萬里蟹」、來石門草里夜釣，來金山看「北海潮與火」，逛老街泡足湯。

侯友宜說，新北市有不輸國外的海岸美景，目前疫情漸緩，展區現場也做好防疫措施，大家可以安心地來北海岸散心，讓星光漁火相伴欣賞光影藝術饗宴。後天就是110年全國運動會開幕，也請大家一起線上關注全運會賽事，為全台優秀運動員加油。

朱銘美術館館長賴素鈴指出，「北海潮與火」以超過百年歷史的金山蹦火仔和溫泉為發想，邀請9位藝術家創作參展，引進在地學校參與，與「金山高中」及「金美國小」學生合作，共同展出12件作品，透過夜晚的光影裝置，融合傳統與現代，邀請大家來金山欣賞藝術之美。

新北市景觀處表示，「北海潮與火」由朱銘美術館策畫，為地方引進美學藝術力，邀請在地居民、學生參與教育藝術計畫，結合地方青年創作設置展出。像是在磺港就有金美國小學童創作的「大海萬花筒」，色彩豐富、充滿想像的童趣畫作投射在磺港路上，讓平凡巷弄更添趣味風情。

「北海潮與火」光影藝術展即日起到10月31日止，地點包括中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、及磺港社區等地，活動期間每周六（16、23、30日）還有手作工作坊，歡迎上網報名，相關資訊請至活動官網查詢。