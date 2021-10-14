城中城大火 消防員列「防災必知守則」：3習慣、4對策、5不要

高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）日凌晨發生火災，共計造成46人死亡，另有41人輕重傷。消息曝光後，引起各界再度關注用火安全指示及相關逃生知識，消防署也特地發文，傳遞民眾正確的火災預防須知。

針對火災防災觀念，消防署透過臉書發文表示，民眾應謹記「3習慣、4對策、5不要」的口訣。其中，3習慣指的是平時應注意進行爐火烹調、電器使用與抽菸習慣，例如烹調時保持「人離火熄」、電氣使用不超過負載，以及妥善處理菸蒂；而4對策包含住家應事先裝置好火災警報器、滅火器、規劃好逃生路線，以及建構防火環境，如避免堆放可燃物、裝潢使用耐燃材料等。

至於最後的5不要，則是在不幸遇到火災時，切記不要收拾財物、不要搭乘電梯、不要躲在浴室、不要忘記叫醒家人並通報119，以及不要延誤逃生時間；消防署強調，民眾應掌握上述住宅火災預防原則，才能在緊急事件發生時，保護自己和家人安全。

此外，由於台灣仍有不少人家中安裝桶裝瓦斯，消防署日前也曾針對網路流傳的「使用濕毛巾覆蓋滅火」發文闢謠。消防署表示，瓦斯桶不慎著火時，最好的方式就是立即關閉開關，阻斷燃料供應就可達到滅火，或是盡可能將瓦斯桶移至戶外空曠處，若無法順利關閉，則應儘速疏散並報案。

至於安裝瓦斯方面，消防署也提醒，換裝瓦斯桶最好由專業人員操作，並遵守3大步驟，一、關閉瓦斯桶開關及周圍火源；二、換裝完成後，務必確認是否已經接好、密合；三、可利用肥皂水塗抹在調整器接合的地方，如果有氣泡產生，可能即有外洩情形，應立即關閉避免釀災。