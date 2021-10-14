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高雄史上最多死火災 消防局長曝城中城惡火「5致命關鍵」

城中城大火 消防員列「防災必知守則」：3習慣、4對策、5不要

聯合新聞網 / 綜合報導
消防署宣導正確的預防火災觀念。 示意圖／ingimage
消防署宣導正確的預防火災觀念。 示意圖／ingimage

高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）日凌晨發生火災，共計造成46人死亡，另有41人輕重傷。消息曝光後，引起各界再度關注用火安全指示及相關逃生知識，消防署也特地發文，傳遞民眾正確的火災預防須知。

針對火災防災觀念，消防署透過臉書發文表示，民眾應謹記「3習慣、4對策、5不要」的口訣。其中，3習慣指的是平時應注意進行爐火烹調電器使用抽菸習慣，例如烹調時保持「人離火熄」、電氣使用不超過負載，以及妥善處理菸蒂；而4對策包含住家應事先裝置好火災警報器滅火器規劃好逃生路線，以及建構防火環境，如避免堆放可燃物、裝潢使用耐燃材料等。

至於最後的5不要，則是在不幸遇到火災時，切記不要收拾財物不要搭乘電梯不要躲在浴室不要忘記叫醒家人並通報119，以及不要延誤逃生時間；消防署強調，民眾應掌握上述住宅火災預防原則，才能在緊急事件發生時，保護自己和家人安全。

此外，由於台灣仍有不少人家中安裝桶裝瓦斯，消防署日前也曾針對網路流傳的「使用濕毛巾覆蓋滅火」發文闢謠。消防署表示，瓦斯桶不慎著火時，最好的方式就是立即關閉開關，阻斷燃料供應就可達到滅火，或是盡可能將瓦斯桶移至戶外空曠處，若無法順利關閉，則應儘速疏散並報案。

至於安裝瓦斯方面，消防署也提醒，換裝瓦斯桶最好由專業人員操作，並遵守3大步驟，一、關閉瓦斯桶開關及周圍火源；二、換裝完成後，務必確認是否已經接好、密合；三、可利用肥皂水塗抹在調整器接合的地方，如果有氣泡產生，可能即有外洩情形，應立即關閉避免釀災。

火災 抽菸

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高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）日凌晨發生火災，共計造成46人死亡，另有41人輕重傷。消息曝光後，引起各界再度關注用火安全指示及相關逃生知識，消防署也特地發文，傳遞民眾正確的火災預防須知。

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高雄市鹽埕區城中城大樓今（14）日凌晨2時發生大火，火勢從1樓往上竄，已救出55人，有14人被發現時已無生命跡象。面對火災來臨時，一般民眾若具備逃生知識，就能夠爭取黃金救援時間。一名消防員在PTT指出，他到現場幫忙時，「大概就知道死傷數量」，但不能先行私自透露，所以轉而向大眾宣導如何在火場逃生。他指出，「住警器」十分重要，一定要裝在屋內。

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