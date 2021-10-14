法律見解不同！斗南鎮農會賄選案農委會與自救會交鋒

斗南鎮農民組自救會直指農委會介入地方農會選舉，成為全國唯一沒有完成總幹事遴聘；農委會表示，斗南鎮農會會員代表大會逾越其職權作成違法決議，使農會至今沒有遞補理事，導致理事會組成違法，才是斗南鎮農會至今無法聘任總幹事的主因。

斗南鎮農會理事吳錦宗解職案，前台南縣長、律師蘇煥智日前帶領斗南鎮農民自救會，到雲林地檢署按鈴提告農委會主委陳吉仲副主委陳添壽及輔導處長、科長、科員5人，蘇煥智反批農委會，選擇性適法，刻意不適用農會法46-1條第二項，蓄意曲解法律，就是為了「伸出黑手」介入改變農會總幹事選舉結果。

蘇煥智表示，依法論法，農委會「未審先判」，公然違反農會法第46-1條規定，需判決確定才能解除職務，但農委會卻「未審先判」公然違反農會法46-1條第二項規定，而且濫用不符構成要件的農會法第46條解除吳理事職務；農委會違法濫用46條，因為吳錦宗涉及賄選時並非理、監事；而且未造成農會任何具體客觀的損失；不符合以農會法第46條解除職務的構成要件；以46條解職顯然違法；過去在新竹地方法院、橋頭地方法院都有判決案例；他認為，農委會「先射箭再畫靶」，是硬拗到底。

農委會表示，此案賄選事證明確，農委會5月4日解除職務在案。斗南鎮農會理事既有出缺，農會依法應於30日內完成理事遞補作業，但農會卻以會員代表大會作成不遞補理事決議，且經雲林縣政府備查為由，至今仍未完成理事遞補。經應遞補的沈姓候補理事向雲林地方法院申告，法院10月5日判決沈君與斗南鎮農會理事委任關係存在，斗南鎮農會應發給沈君理事當選證書。

農委會說，判決中顯示，前開會員代表大會決議，已逾越會員代表大會職權、違反法令，確定無效。斗南農會至今仍未完成合格理事遞補，造成總幹事聘任無法順利合法產生，將在斗南鎮農會依法完成理事遞補作業、組成合法的理事會後，就會函送總幹事合格人員名冊。

農委會表示，農會法第46條的規定，已授權中央主管機關，對違反法令且有嚴重危害農會情事的農會重要幹部，得逕為解除職務。農委會依照農會法第46條規定解除其理事職務，完全依法行政、依事實處理，吳君已提出行政救濟，農委會尊重行政救濟機關的裁決結果。未來農委會會檢討相關法規或加重農會賄選刑責，遏止賄選。