桃機新型防洪板 兩人一分鐘組裝完成

圓規颱風雖然沒有衝擊台灣本島，但是外圍環流帶來的瞬間降雨卻造成許多災情，有鑑於近年來極端氣候常常帶來動輒突破百毫米的強降雨，讓防汛人員措手不及，桃園機場公司採購新型專利防水擋板，讓在第一線人員人兩個人一組就可以在一分鐘左右組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆，迅速為機場容易淹水處建立第一道防水防線，也替後續維護作業人員爭取更多緩衝時間。

桃機公司維護處土建科科長劉岳哲表示，雷雨胞的瞬時豪降雨，在短時間內降下大量的地表降水，在這樣分秒必爭的狀態下，緊急應變就變成最重要的課題，第一線人員每多快一秒，防線後方也就多安全一點。過去機場採用人力堆疊沙包的方式，但堆疊一個12公尺寬、50公分高的防水擋水，大概需要7、8個人以人力搬運的方式接力堆疊，而且耗時10到12分鐘完成。透過新採購的防汛擋板，在人員熟練操作下，同樣的防汛牆只需要2、3個人以十分之一的時間就能做到。

桃機公司表示，來自瑞典的新型防洪板以「L型書擋原理」，利用洪水重量壓制在擋板底部上，讓隔板的站立更加穩固，即便是洪水已達到頂部，也不會有傾倒的疑慮，最高可阻擋約50公分高的洪水。每片防洪板僅約6公斤，不向傳統沙包那麼重，工作人員能快速輕鬆地搬運組裝，每兩片隔板在連結時可最多產生3度的斜角，讓防洪系統可以適應有弧度曲線的地形。儲存時可堆疊不佔空間：透過將一片片L型形狀的防洪板連結搭建後，再使用塑膠夾子固定即可當洪水退去時，可輕鬆地將防洪板拆卸分離，並以水管沖洗即可。另一大特點為可堆疊收納設計，因此收納儲存時或運輸移動時，不需佔用太多空間。

劉岳哲說，桃機公司除了利用調整車道路面高度引導地表水流，在機房門口設置防水閘門阻擋水進入機房影響設備，或是成立防汛自衛編組定期演練，每年的5月到10月間的防汛重點期，還會派遣專人針對重要的排水系統去做電子巡檢來確定水路暢通，同時尋找更完善、有效的防汛作為。「防線不能只有一道，也不會只有一道」，如果可以在最短時間建立起第一道防線，就可以為後面的維護作業爭取更多的緩衝時間跟應變的機會。