快訊

大火燒出商圈移轉悲歌 繁華「城中城」昔套房逾百萬如今一坪剩3萬

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃機新型防洪板 兩人一分鐘組裝完成

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
為防範極端氣候下的強降雨，桃園機場公司採購新型的移動式防洪板，下午實施「移動式防洪板防災演練」，兩人一組可以在一分鐘左右組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆，防洪完成後也可以迅速回收。記者鄭超文／攝影
為防範極端氣候下的強降雨，桃園機場公司採購新型的移動式防洪板，下午實施「移動式防洪板防災演練」，兩人一組可以在一分鐘左右組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆，防洪完成後也可以迅速回收。記者鄭超文／攝影

圓規颱風雖然沒有衝擊台灣本島，但是外圍環流帶來的瞬間降雨卻造成許多災情，有鑑於近年來極端氣候常常帶來動輒突破百毫米的強降雨，讓防汛人員措手不及，桃園機場公司採購新型專利防水擋板，讓在第一線人員人兩個人一組就可以在一分鐘左右組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆，迅速為機場容易淹水處建立第一道防水防線，也替後續維護作業人員爭取更多緩衝時間。

桃機公司維護處土建科科長劉岳哲表示，雷雨胞的瞬時豪降雨，在短時間內降下大量的地表降水，在這樣分秒必爭的狀態下，緊急應變就變成最重要的課題，第一線人員每多快一秒，防線後方也就多安全一點。過去機場採用人力堆疊沙包的方式，但堆疊一個12公尺寬、50公分高的防水擋水，大概需要7、8個人以人力搬運的方式接力堆疊，而且耗時10到12分鐘完成。透過新採購的防汛擋板，在人員熟練操作下，同樣的防汛牆只需要2、3個人以十分之一的時間就能做到。

桃機公司表示，來自瑞典的新型防洪板以「L型書擋原理」，利用洪水重量壓制在擋板底部上，讓隔板的站立更加穩固，即便是洪水已達到頂部，也不會有傾倒的疑慮，最高可阻擋約50公分高的洪水。每片防洪板僅約6公斤，不向傳統沙包那麼重，工作人員能快速輕鬆地搬運組裝，每兩片隔板在連結時可最多產生3度的斜角，讓防洪系統可以適應有弧度曲線的地形。儲存時可堆疊不佔空間：透過將一片片L型形狀的防洪板連結搭建後，再使用塑膠夾子固定即可當洪水退去時，可輕鬆地將防洪板拆卸分離，並以水管沖洗即可。另一大特點為可堆疊收納設計，因此收納儲存時或運輸移動時，不需佔用太多空間。

劉岳哲說，桃機公司除了利用調整車道路面高度引導地表水流，在機房門口設置防水閘門阻擋水進入機房影響設備，或是成立防汛自衛編組定期演練，每年的5月到10月間的防汛重點期，還會派遣專人針對重要的排水系統去做電子巡檢來確定水路暢通，同時尋找更完善、有效的防汛作為。「防線不能只有一道，也不會只有一道」，如果可以在最短時間建立起第一道防線，就可以為後面的維護作業爭取更多的緩衝時間跟應變的機會。

桃機公司下午特別進行「移動式防洪板防災演練」，在第二航廈中央車道(出口端)以消防水箱車放水模擬豪大雨情況，大量雨水從出入口流入車道，維護處人員也藉演練增進組裝經驗，確保防災精確到位。桃機第一階段先採購120片，預定置放在第一航廈、第二航廈中央車道及停車場出入口，未來也將視情況增加放置地點及數量。

為防範極端氣候下的強降雨，桃園機場公司採購新型的移動式防洪板，下午實施「移動式防洪板防災演練」，兩人一組可以在一分鐘左右組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆。記者鄭超文／攝影
為防範極端氣候下的強降雨，桃園機場公司採購新型的移動式防洪板，下午實施「移動式防洪板防災演練」，兩人一組可以在一分鐘左右組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆。記者鄭超文／攝影
為防範極端氣候下的強降雨，桃園機場公司採購新型的移動式防洪板，下午實施「移動式防洪板防災演練」，防洪板利用洪水的重量站立，最高可阻擋約50公分高的洪水。記者鄭超文／攝影
為防範極端氣候下的強降雨，桃園機場公司採購新型的移動式防洪板，下午實施「移動式防洪板防災演練」，防洪板利用洪水的重量站立，最高可阻擋約50公分高的洪水。記者鄭超文／攝影

桃園機場

相關新聞

東北風16日下半天報到 北台灣降溫迎風面防大雨

氣象局今天表示，明天各地降雨較今天更加緩和，預估16日下半天起東北風增強，17至18日影響最顯著，北台灣市區降溫至約攝氏...

救援城中城大火 消防員分享「求生知識」居家此物必備

高雄市鹽埕區城中城大樓今（14）日凌晨2時發生大火，火勢從1樓往上竄，已救出55人，有14人被發現時已無生命跡象。面對火災來臨時，一般民眾若具備逃生知識，就能夠爭取黃金救援時間。一名消防員在PTT指出，他到現場幫忙時，「大概就知道死傷數量」，但不能先行私自透露，所以轉而向大眾宣導如何在火場逃生。他指出，「住警器」十分重要，一定要裝在屋內。

身心障礙資源不足 衛福部組布建專家小組因應

苗栗德芳教養院今年7月發生院生疑遭虐死案，遭縣府勒令停業1年，需轉介剩餘11位院生，沒想到花1個月才安置完成，民進黨立委...

「台灣維納斯」找到了！ 塵封半世紀 「甘露水」將現身

台灣雕塑家黃土水的重要大理石雕塑作品—《甘露水》，被譽為「台灣的維納斯」，多年來盛傳其藏在台中市某地區，議員9月還曾以此...

啟動13家醫院收治大火傷患 健保署：無卡也可例外就醫

高雄市鹽埕區城中城大樓今天凌晨2點多發生大火，造成數十位民眾傷亡，健保署南區業務組配合市府啟動緊急醫療網，協調轄內13家...

法律見解不同！斗南鎮農會賄選案農委會與自救會交鋒

斗南鎮農民組自救會直指農委會介入地方農會選舉，成為全國唯一沒有完成總幹事遴聘；農委會表示，斗南鎮農會會員代表大會逾越其職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。