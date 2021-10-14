社會安全網補漏 衛福部：將興建1專責司法精神醫院

屏東挖眼案後，司法精神醫院或病房何時成立受關注。衛福部次長李麗玲昨表示，今年會補助兩家醫院設置司法精神病房，每院卅床，明年底擴充到補助四處病房，至少有一二○床；承包醫院一處補助五四一○萬，監護處分實報實銷，估每床每月可以補助十五萬餘元。

李麗芬還透露，未來預計要建一家司法精神醫院，因硬、軟體複雜度高，目前正做相關規劃中，會盡快展開興建。

立法院司法委員會昨辦「從屏東挖眼案看社會安全網破洞」公聽會，李麗芬說，過去司法精神或刑事衛生體系薄弱，衛福部規劃第二期社會安全網時仔細檢查各漏洞，盼把過去較薄弱的精神衛生、司法精神衛生及刑事衛生體系建立起來

李麗芬表示，未來社安網補強布建後，督導希望可以增加到一二○○多位，心衛社工希望可以到五○○位，建立心理衛生體系；精神鑑定部分，目前有六十二位精神鑑定專科醫師，五十餘處可供鑑定醫療院所。

至於精神衛生法修法議題，李麗芬說，原已有一個版本送行政院，但近期彙整各方意見後，將修正一些條文，包括是否要對精神病人的類型及風險性進行分級、分流協助等，已盡快研議修法，盼這會期將修法草案送立法院審議。

至於醫護人員安全問題，李麗芬表示，衛福部與法務部的分工是法務部會提供戒護人力，一處病房會派廿九名監護人力。

警政署則指出，民國一○七年至一○九年，各警察機關受理精神障礙者攻擊或相關服務案件共三萬一八三件，造成員警受傷卅九件、四十七人；死亡二件、二人，警察也是受害者。

警政署表示，員警接獲報案遭精神障礙者攻擊，就會依法究辦，但第一線員警沒有辦法判斷是否是精神病患，通報後還要等主管機關人員到場；此外，不少人送醫後希望回歸社區家庭，造成警消處理負荷。