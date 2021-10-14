救援城中城大火 消防員分享「求生知識」居家此物必備

高雄市鹽埕區城中城大樓今（14）日凌晨2時發生大火，火勢從1樓往上竄，已救出55人，有14人被發現時已無生命跡象。面對火災來臨時，一般民眾若具備逃生知識，就能夠爭取黃金救援時間。一名消防員在PTT指出，他到現場幫忙時，「大概就知道死傷數量」，但不能先行私自透露，所以轉而向大眾宣導如何在火場逃生。他指出，「住警器」十分重要，一定要裝在屋內。

這名消防員指出，他早上7點到現場幫忙時，火勢慢慢撲滅下來，看到城中城大樓現場時，他表示「這種老舊沒電梯，並且充滿雜物，住許多社會底層的集合住宅」，心底就知道狀況不是很好，在現場大概就知道死傷數量，但基於保護災民秘密、由新聞處統一發言，於是不便透露數字。

但他想宣導，這次的生存者如何從地獄回來，他分析，城中城是個環境極度複雜糟糕難以搜救的集合住宅，所有火災學教官教的課都用得到，但還是有老人家因為行動不便，把自己鎖在房門，反而逃過一劫。

他指出火災逃生守則是一、二樓層住戶遇到火警時，可以拚看看用跳的逃離，或者趁火勢小時逃生，但三樓以上的住戶，不要往下跑，還是要去頂樓。他呼籲住戶，請做好逃生空間，最好是有窗戶的房間，關門並且塞門縫，但不要堆積雜物堵門，可以打開窗戶呼救，如果火煙從窗戶外面往內，那就好好的鎮定，把窗戶關起來，慢慢呼吸，最好是趴在地上，等待救援。

除此之外，他還提到，現在捐贈住警器的人很多，如果家人是跟城中城一樣為弱勢家庭，務必申請免費的住警器貼在房間裡，住警器在五金行、小北百貨都可以買到，他強調「這樣火災一來，才有時間被叫醒，可以照著求生方法等待救援」。

看完以後，不少網友感謝他「辛苦了」、「好文」、「正確火場求生知識，可以救很多人」，也有公司的防火管理人表示，「在上課學到的火災逃生知識，跟原PO分享的一樣，看到字裡行間滿滿的無奈，這些事明明可以不要發生，真的辛苦了」。