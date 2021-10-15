世界蘭展延伸推廣特展開跑！一起來臺中感受蘭花之美
臺中市政府今年4月舉行世界蘭花會議暨展覽，採取數位蘭展與線上會議方式，展現線上軟實力，並與世界交流。世界蘭花會議被譽為「蘭花界奧林匹克」，臺灣爭取10多年，今年在臺中市舉行，但受疫情影響，改為線上方式舉辦，創新的數位蘭展吸引國際目光，共計有46國、446名學者參與，促成蘭花產官學界交流。
隨著疫情解禁，「綻放．蘭－世界蘭展延伸推廣特展」登場，10月9日起在臺鐵新烏日站、梧棲漁港，10月底在公共資訊圖書館、11月下旬在臺鐵臺中車站等地，可欣賞蘭花之美，也藉此宣傳臺中花卉產業。
10/9-10/17 梧棲漁港
實體蘭花展示期間，在梧棲漁港除了可以吃海產、買魚貨，還能到用餐休憩區欣賞以懸掛方式，將海底世界繪畫與多種品系蘭花/切花作結合，堆疊海島王國與蘭花王國相互搭配的樂趣。
10/9-10/24 新烏日火車站
同時段開展的還有新烏日火車站，在烏日驛前方廣場上主要是以景觀佈置為主，有以架高方式打造的文心蘭樹，搭配AR科技融入光標籤，可投射出獨特景觀。
10/27-11/14 國立公共資訊圖書館
10月底則由國立公共資訊圖書館接棒，展現更完整的「綻放．蘭－世界蘭展延伸推廣特展」，從展區入口的拍照打卡蘭花樹、數位蘭展、教育紮跟、蘭花書叢，另結合了AR的影視內容，不單單只是逛展看數位，更可以用智慧手機、科技平板看到不同的畫面並與內容留下紀錄。
11/20-11/28 臺中火車站
11月底在臺中火車站以花牆及景觀佈置為主，並利用簡單結構襯托出 WOC 延伸推廣特展的特點，讓民眾再次回顧數位蘭展的線上資訊。
2020年初到2021年底，從常態生活到與疫情共存，世界蘭展從實體展轉成數位展，快拿起手機、戴好口罩，參與數位蘭展與延伸推廣特展的結合，跟著綻放的美麗蘭花一起來場視覺饗宴。
(臺中市政府 廣告)
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