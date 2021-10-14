身心障礙資源不足 衛福部組布建專家小組因應

苗栗德芳教養院今年7月發生院生疑遭虐死案，遭縣府勒令停業1年，需轉介剩餘11位院生，沒想到花1個月才安置完成，民進黨立委吳玉琴指出，國內身心障礙安置資源不足，即便有空床但人力不足，導致沒有機構敢收個案。衛福部長陳時中表示，目前已成立布建資源專家小組，將於10月25日召開第一次會議。

立法院今召開衛環委員會，吳玉琴針對「身障住宿機構不足之困境與精神病患強制社區治療」議題質詢。她表示，苗栗德芳教養院7月29日發生院生遭虐事件，德芳過去3次評鑑為丙等，發生虐待事件後遭開罰、停業1年。

吳玉琴說，安置其餘11位住民時，其中5位在苗栗、6位到台中，前後花1個月才安置完成，有些還配置到精神護理之家，顯示身心障礙安置機構不足，尤其是中部地區嚴重缺乏，尤其情緒障礙設施更不夠。

吳玉琴指出，國內住宿型身心障礙機構約173家，但根據衛福部8月提出報告中，全台仍有2338名身心障礙者尚在等候安置，然而全台住宿型身障機構空床數卻有2779床，形成「空床數多於等候名單」怪狀。或許因身心障礙機構人力不足，沒有多餘人力提供照顧，寧願空置也不敢收，直言明年身障機構預算僅1782萬元，「這麼少如何步建資源？」