快訊

高雄城中城大火／已釀46死 6樓以上傷亡慘重

幸運兒是你嗎？500元客庄券首波得獎號碼出爐 中獎率只有1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身心障礙資源不足 衛福部組布建專家小組因應

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
立委吳玉琴質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道
立委吳玉琴質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道

苗栗德芳教養院今年7月發生院生疑遭虐死案，遭縣府勒令停業1年，需轉介剩餘11位院生，沒想到花1個月才安置完成，民進黨立委吳玉琴指出，國內身心障礙安置資源不足，即便有空床但人力不足，導致沒有機構敢收個案。衛福部陳時中表示，目前已成立布建資源專家小組，將於10月25日召開第一次會議。

立法院今召開衛環委員會，吳玉琴針對「身障住宿機構不足之困境與精神病患強制社區治療」議題質詢。她表示，苗栗德芳教養院7月29日發生院生遭虐事件，德芳過去3次評鑑為丙等，發生虐待事件後遭開罰、停業1年。

吳玉琴說，安置其餘11位住民時，其中5位在苗栗、6位到台中，前後花1個月才安置完成，有些還配置到精神護理之家，顯示身心障礙安置機構不足，尤其是中部地區嚴重缺乏，尤其情緒障礙設施更不夠。

吳玉琴指出，國內住宿型身心障礙機構約173家，但根據衛福部8月提出報告中，全台仍有2338名身心障礙者尚在等候安置，然而全台住宿型身障機構空床數卻有2779床，形成「空床數多於等候名單」怪狀。或許因身心障礙機構人力不足，沒有多餘人力提供照顧，寧願空置也不敢收，直言明年身障機構預算僅1782萬元，「這麼少如何步建資源？」

陳時中表示，前年起推動「身心障礙住宿式機構計畫」，採大量補助方式，針對現有設備及人力薪資做改善，效果非常好。對於布建不全問題，現在衛福部成立布建資源專家小組，將於10月25日召開第一次會議，由衛福部次長李麗芬安排，討論身心障礙者住宿式機構資源不足問題，必要時會挹注更多經費；另外，外界關注由地方政府新建身心障礙機構，可否委外運作模式，也將提至專家小組研議。

身心障礙者等候安置統計，各縣市皆有不足情況。圖／取自國會頻道
身心障礙者等候安置統計，各縣市皆有不足情況。圖／取自國會頻道
立委吳玉琴指出，全台有2338名身心障礙者等候安置，但全台住宿型身障機構空床數卻有2779床，形成「空床數多於等候名單」異狀。圖／取自國會頻道
立委吳玉琴指出，全台有2338名身心障礙者等候安置，但全台住宿型身障機構空床數卻有2779床，形成「空床數多於等候名單」異狀。圖／取自國會頻道
國內身心障礙機構資源不足，立委吳玉琴籲應比照長照公共化。圖／取自國會頻道
國內身心障礙機構資源不足，立委吳玉琴籲應比照長照公共化。圖／取自國會頻道

衛福部 陳時中

相關新聞

身心障礙資源不足 衛福部組布建專家小組因應

苗栗德芳教養院今年7月發生院生疑遭虐死案，遭縣府勒令停業1年，需轉介剩餘11位院生，沒想到花1個月才安置完成，民進黨立委...

「台灣維納斯」找到了！ 塵封半世紀 「甘露水」將現身

台灣雕塑家黃土水的重要大理石雕塑作品—《甘露水》，被譽為「台灣的維納斯」，多年來盛傳其藏在台中市某地區，議員9月還曾以此...

蓮霧釋迦外銷獎勵 海運費補貼一半、空運三分之一

因應中國大陸暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，行政院農業委員會今天表示，外銷獎勵有關運費補貼即將啟動，蓮霧11月起、鳳梨釋迦12月...

基金會三度邀溫昇豪任大使 號召用愛心支撐罕病家庭

台灣有超過1萬8000個罕見疾病家庭，7成以上仍在等待治療契機，龐大醫療費用，在疫情間更為辛苦。罕病基金會今年第三度邀請...

加入CPTPP台灣米受衝擊 農糧署長：盼稻米排除減稅項目

台灣申請加入CPTPP，預受衝擊的屏東農產包含稻米與紅豆等農產品，由屏東縣枋寮鄉品牌商店組成的「枋寮940」，其中6家餐...

【警察變鄉民／下】特考世代不耐罵？ 專家：警界高層不能忽視警訊

近幾年警界接獲愈來愈多基層員警投訴主管「霸凌」，網路社群更成為年輕警員爆料管道，在鐵血紀律及各種績效要求下，警界中高階層的管理模式及員警壓力調適，正面臨嚴峻考驗；醫師及學者都呼籲，警界高層不應繼續忽視員警健康權保護及心理壓力調適，要在管理及教育上提出具體對策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。