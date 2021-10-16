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實體店誰活得下來？從日、韓、中餐飲販賣機發展看台灣怎麼玩

聯合新聞網 / 食力Foodnext
日本販賣機全球密度最高，近年出現不少熟食販賣機。
日本販賣機全球密度最高，近年出現不少熟食販賣機。

【採訪・撰文＝羅璿】

台灣餐飲業者跨足販賣機，不少是看好海外販賣機發展，包括悟饕池上飯包於2016年開始在中國辦公區佈局販賣機，2018年回到台灣試水溫。而黑沃咖啡、丐幫滷味也都是歷經長期觀望國外餐飲販賣機趨勢，才分別於2021年7月、10月在台灣架設販賣機。

海外販賣機趨勢，到底能給台灣餐飲業哪些啟示？

日本、韓國、中國販賣機產業來看，雖然現做餐飲販賣機不管是在海內外都還尚未有大規模成功先例，不過咖啡飲品以及取貨類型的食品販賣機，在韓國與中國大陸蓬勃發展，也許能帶給台灣餐飲業者不同啟發。

日本來看，現做餐點只是少數！罐裝飲料依然是最大市場

講到販賣機，大家最先想到日本，它不僅是發展的早（約在1960～70年代開始普及）、以及台數密度最高（2020年平均每31人一台）的國家，在近年更有具話題性的販賣機出現，舉凡生馬肉、罐裝蛋糕，飯糰、鯛魚燒，更有現做烏龍麵、咖哩飯、機械手臂泡的咖啡等，讓不少人期待未來台灣也能見到許多誕生於日本的餐飲販賣機。

然而，從近年發展來看，日本販賣機的大環境並沒有太大改變，依然以罐裝飲料為主，專家也認為現做販賣機大多只是噱頭，更難以短期內在台灣見到。

根據日本自動販賣機系統工業協會2020年12月統計，日本全國飲料販賣機共有2,284,600台，食品（包括泡麵、冷凍食品、冰淇淋、甜點）類販賣機則有約7萬台，平均每53人分到一台。然而，飲料類中，現煮咖啡（餐飲）販賣機有約137,000台，佔約6%，依然不及罐裝飲料類。再來，日本販賣機不管是現泡飲料（偏餐飲），或罐裝飲料與食品（零售），機台數都在逐年降低。從2020年數據來看，現做類飲料販賣機台數年減3.1%、罐裝飲料類年減3.6%~5%、食品販賣機也減少了2.6%。

日本食品流通業專家商社男分析，首先，台灣販賣機難以像日本般普及：「台灣太小，便利商店密度更高。」其次，日本人文化比較守規矩，大多人上班時不敢出來買吃的喝的，所以就在附近用販賣機解決，這些都是兩地差異。

而在疫情下所全新誕生的機械手臂咖啡機，其實也只是少數案例，高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪指出，日本自動販賣機走得比台灣早個幾十年，因此在已經滿足基本的消費需求後，也才能發展出比較優雅的機械手臂、現做販賣機等。相較之下，台灣餐飲販賣機，還未發展成熟，現在談現做鮮食恐怕還太早。商社男觀察：「確實有些特別的販賣機有噱頭，但那不是販賣機的本質。未來也不會往那個方向走。」

從韓國來看：台灣咖啡販賣機還有成長空間

從韓國的咖啡販賣機發展歷程來看，台灣的咖啡販賣機市場也有成長潛力，因為價格實惠、快速取得的咖啡普遍接受度高。

韓國文化研究作家陳慶德指出，韓國高壓社會下衍出的「快咖啡文化」，造就了咖啡販賣機普及。

陳慶德解釋，韓國消費者偏好販賣機咖啡，最大原因就是「方便取得」與「便宜」（約台幣30~40元一小杯）。1980年代，韓國開始出現「自販機咖啡」（자판기커피）流行語，同時隨著1990年代，餐廳內更開始出現迷你咖啡販賣機，讓用餐完畢的消費者立馬來杯咖啡。在2001年迷你咖啡自動販賣機年產高達2.5萬台以上，之後持續攀升，至2007年則生產超過8.8萬台。

雖然如今整體販賣機產業巔峰已過，但依然有大約8成是現煮咖啡販賣機，疫情下更有機械手臂咖啡販賣機誕生，可見咖啡是販賣機產品中存活率最高。

可立刻取得的咖啡飲品仍有很大的販賣機發展空間。（張偉明/攝）

將視野拉回台灣，國人目前每人每年平均喝掉約131杯咖啡，低於日本人370杯，也低於韓國人353杯。也就是說，台灣的咖啡市場還有很大的發展空間。而從2021年東南亞數位咖啡品牌Flash Coffee進入台灣來看，國內不斷有更方便、快速且便宜的咖啡店出現，代表台灣的平價咖啡市場仍有發展空間，也因此業者可以考慮用販賣機來展店，再壓低展店成本。

例如，黑沃咖啡於2021年7月推出首台智慧咖啡販賣機，初期反應就不錯。黑沃咖啡行銷長鍾曜羽透露，一台機器算上電費、運補人力，租金與原物料等主要成本，粗估一天約賣出30杯就能損平，門市卻要賣出至少百杯以上。而以目前內湖陽光店的販賣機來說，目前一天能賣出約50-80杯，也讓黑沃預計在年底前繼續在交通樞紐、商辦大樓設點。

從中國來看：現做飲料販賣機銷量高達7成！「線上訂」型態抬頭

最後，中國販賣機近年發展飛速，現做飲料銷量佔最高。

根據中國流通平台雲進通，中國2020年自動販賣機台數約有67.6萬台，到2022年預估可達107萬台，其中可加熱、製冷的飲料販賣機變化最大，從2018年銷量的14.6%，來到2020年1～4月銷售比重高達74.7%！

只不過，中國手搖飲店、便利商店密度沒有台灣高，因此在台灣飲品販賣機恐怕難見相似爆發性成長，但也可驗證，販賣機飲料接受度相對高，是餐飲業投入販賣機相對安全的選擇。

此外，中國日前更有新的「線上訂、線下取」販賣機型備受看好。

長年協助兩岸三地餐飲業者經營展店、台灣服務業發展協會總顧問李培芬觀察，中國販賣機市場2000年開始蓬勃發展，基於大量人口湧入一線城市辦公區就業，造就交通樞紐、上班族密度高的廠區都可見到大量販賣機。而隨著外送開始普及，販賣機又遇到新的挑戰。

李培芬認為，中國的外送市場與零接觸支付，發展的都比台灣早個5～10年，因此，販售特定品項的餐飲販賣機已無法滿足中國消費者。「餐飲業必須思考的是，標準化的產品是否能滿足消費者？」她說。

李培芬指出，現在中國最新出現餐飲販賣機可以先透過手機訂購、現場再到販賣機取貨。「也就說，一台機器中可能有部分是現成的便當，其餘有幾格則可先存放先預定的便當。」未來台灣餐飲販賣機要能與便利超商競爭，也得往這方向思考。

確實，進入中國販賣機市場約5年，機型設計也來到第4代的悟饕，最新機型即是採取這樣的O2O（Online-To-Offline）「線上訂、線下取」技術，而執行長林峰透露，未來也將在台灣試用。

台灣餐飲販賣機未來在哪？沖泡飲料、即食食品值得關注

從國外販賣機發展來看，餐飲業投入販賣機最具潛力的即是像咖啡這樣的沖泡飲品、以及如便當相對平價的即食熱食。曾協助400家餐飲品牌的展店顧問林剛羽，觀察：「現在正在投入販賣機的餐飲業者，普遍販售的產品都講求方便、快速、CP質高。每天一定要吃、一定要喝的那些。」

從韓國販賣機養出的咖啡需求、中國外送競爭下展露頭角的預定型販賣機，咖啡與即食熱食販賣機，確實有時有望成為台灣餐飲業下個賺頭！

審稿編輯：童儀展

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