加入CPTPP台灣米受衝擊 農糧署長：盼稻米排除減稅項目

台灣申請加入CPTPP，預受衝擊的屏東農產包含稻米與紅豆等農產品，由屏東縣枋寮鄉品牌商店組成的「枋寮940」，其中6家餐飲店昨天聯合發表「支持台灣稻農決議文」，呼籲全國餐廳用購買支持台灣稻農；列席支持的農委會農糧署長胡忠一說，台灣稻米近年每年平均過剩約20萬公噸，盼比照日本不把稻米列入減稅項目，農委會也會用所有力量，來保證加入CPTPP後的稻農權利，並致力提升台灣稻米品質與開拓市場。

「枋寮940」餐飲店昨天聯合發表「支持台灣稻農決議文」，胡忠一到場支持並頒發「台灣米標章」給長期使用台灣米並發起挺稻農的阿達漁港餐廳女老闆劉蓉諭；呼籲國人優先選擇使用台灣米的餐廳用餐，以鼓勵餐廳力挺台灣稻農，台灣米甘甜可口、口感溫潤且適口性極佳，盼國人用消費力量守護台灣稻田，稻田不只是美食，更是生態多樣性與氣候調節的重要戰略腹地。

生產台灣米和紅豆的禾興農場的耕作面積達30多公頃，創辦人王朝興說，台灣申請加入CPTPP，預估兩者未來可能受進口衝擊，幸好多在地名店聯手長期選用，讓稻農沒有後顧之憂，更感謝經濟部中小企業處，在疫情三級警戒期間，透過數位群聚計畫逼自己學會google我的商家、行動支付、在臉書直播行銷，更發展出受歡迎的親子共學體驗「紅豆抹茶DIY」。