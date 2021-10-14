長照居服單位四年暴增788% 使用率僅一半挨批消耗預算

國民黨立委蔣萬安今於立法院衛環委員會，針對佈建長照ABC據點亂象，尤其B據點短短4年增長788%，嚴重超出標準值，然而實際使用長照比例僅54.69%，實在太低。對此，衛福部長陳時中說，現階段仍朝多開據點、提高可近性為主，盼增加服務量能。

衛福部自2016年起推動長照2.0計畫，擴建長照ABC據點，三種據點建置速度飛快，遠超過標準值，其中負責提供居家服務的B據點「複合型服務中心」，預計設立800多家，結果截止到今年10月，早已暴增到6000多家，達成率高達788%。監察院去年6月糾正衛福部，沒有進行長照機構相關管控評估，反而任由無止盡擴充，難免有消耗預算之嫌，有欠妥當。

蔣萬安今表示，我國實際長照需求人數為82萬人，實際使用卻只有45萬人，長照涵蓋率僅54.69%，「未免也太低」。此外，政府預算撥給地方政府，盼增加長照據點擴增，業者搶時間情況下大量擴增，品質就會下降，導致實際有照顧需求者，無法被照顧到。

蔣萬安說，衛福部規劃擴增ABC據點，即便設立目標值仍嚴重超標，事實上仍有40萬人沒接受到服務，質疑「是否有業者來申請經費，設立長照據點，結果成為閒置據點、蚊子館？」

蔣萬安表示，希望衛福部應檢討資源分配，了解各縣市情況，例如北市老人福利機構長期供不應求，床位數都未增加，2019年還減少，認為委員會願意給經費，但希望用在刀口上，避免說都會區床位不足，但其他縣市空床很多的情況，甚至沒參與過長照的業者也搶設立AB據點，希望應健全長照體系。

陳時中表示，起初規劃長照據點，A據點目標368處、B據點800多處、C據點2500多處，至今A據點已有600多處、B據點6000多處、C據點3000多處，服務量能的確增加許多。起初長照1.0時以補助計畫方式，但大量實施後，發現行政效率變差，因此參酌健保給支付方式。

長照單位暴增卻仍有大半長照需求者未接受到服務，陳時中說，仍希望將來開設更多點，提高可近性，並將服務提升，目前是朝這方向，不會說據點增加而負擔增加。