桃園購物節11月開跑 商機上看30億

疫情趨緩，各縣市紛紛祭出振興活動，桃園市11月將舉辦為期90天的購物節，民眾在桃市消費滿500元即可參加抽獎，天天抽電動機車，每周再加碼抽1輛汽車，市府預估至少能帶來30億元的商機。

市府配合中央發放五倍券，年底舉辦多項振興活動，包括發放桃園好市券和好事成雙券和加碼數位振興券。另，市民卡6周年活動、桃園購物節也緊接登場，期待提升消費意願。

經發局商業發展科長廖振宏表示，桃園市去年6月也曾舉辦「全城趣購物」活動，單筆消費滿300元，登錄發票或收據，即可抽電動機車、汽車等大獎。市府經發局事後統計，登錄的發票及收據共24萬3322筆，總金額約10億元，共287間店家和攤商受惠，其中占比最高的是餐飲業35％，百貨量販業則占30%。

廖振宏表示，桃園歷年都會舉辦購物節，去年疫情席捲全球，決定縮小規模改辦「全城趣購物」，活動經費僅130萬元，消費登陸金額卻達近10億元；這次購物節復辦，活動經費提高到900萬，獎品包括8台汽車和80輛電動機車，相信經濟效益能成長為去年的3倍。