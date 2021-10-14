看準毛孩商機！ Uber推「毛孩優步」最多2人、1寵搭車

看準毛小孩商機，Uber今天宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」等兩大乘車選擇，其中減碳優步將和擁有電動、油電混合汽車的職業駕駛一同推出友善環境乘車選項，首波將有超過3000輛多元化計程車上路，服務範圍包括基隆、雙北、桃園、新竹、台南、高雄等七個城市；至於毛孩優步即日起正式上線，每趟最多可讓兩名乘客、一隻寵物一起搭乘。

Uber表示，數據顯示今年犬貓數量已幾近300萬隻，飼主外出最大的煩惱就是交通部變，因此和多元化計程車合作車隊合作，推出全新友善寵物的「毛孩優步」，乘客可以自行使用牽繩、毛巾。

Uber表示，即日起至今年底，只要完成首趟毛孩優步行程，就可以解鎖Uber Ｅats一次「寵物公園」商家訂單滿250元七折優惠（最高折抵100元）；透過中華民國保護動物協會「狗來富」專案捐款的民眾，還可獲得2趟100元毛孩優步乘車優惠。

此外，即日起至今年底止，只要再貼有「Uber Pet寵物友善夥伴」行動串連貼紙的餐廳、寵物店、寵物醫院、友善旅館、寵物美容等店家，輸入優惠序號「友善毛孩」，並將上下車其一地點設在該店家，也可以想「毛孩優步」10趟9折乘車優惠，每趟最高折抵50元。