快訊

扁婿趙建銘將入獄！16年前三井宴吃出台開案 判3年8月定讞

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

看準毛孩商機！ Uber推「毛孩優步」最多2人、1寵搭車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
Uber今天宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」等兩大乘車選擇。記者邱瓊玉／翻攝
Uber今天宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」等兩大乘車選擇。記者邱瓊玉／翻攝

看準毛小孩商機，Uber今天宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」等兩大乘車選擇，其中減碳優步將和擁有電動、油電混合汽車的職業駕駛一同推出友善環境乘車選項，首波將有超過3000輛多元化計程車上路，服務範圍包括基隆、雙北、桃園、新竹、台南、高雄等七個城市；至於毛孩優步即日起正式上線，每趟最多可讓兩名乘客、一隻寵物一起搭乘。

Uber表示，數據顯示今年犬貓數量已幾近300萬隻，飼主外出最大的煩惱就是交通部變，因此和多元化計程車合作車隊合作，推出全新友善寵物的「毛孩優步」，乘客可以自行使用牽繩、毛巾。

Uber表示，即日起至今年底，只要完成首趟毛孩優步行程，就可以解鎖Uber Ｅats一次「寵物公園」商家訂單滿250元七折優惠（最高折抵100元）；透過中華民國保護動物協會「狗來富」專案捐款的民眾，還可獲得2趟100元毛孩優步乘車優惠。

此外，即日起至今年底止，只要再貼有「Uber Pet寵物友善夥伴」行動串連貼紙的餐廳、寵物店、寵物醫院、友善旅館、寵物美容等店家，輸入優惠序號「友善毛孩」，並將上下車其一地點設在該店家，也可以想「毛孩優步」10趟9折乘車優惠，每趟最高折抵50元。

寵物 Uber 計程車

延伸閱讀

降低外送車禍 竹市監理站與警方合作推交通安全月

7-8月發票開出13張千萬大獎清冊出爐 叫外送成千萬富翁

老闆帶她吃海產再去唱歌 檳榔西施醒後驚覺遭性侵

鼓勵民眾APP叫車 北市搭Uber、LINE TAXI即可抽搭車金

相關新聞

停等紅燈滑手機 汽機車駕駛可罰3千元及1千元

新北市交通事件裁決處今天發布新聞稿表示，不少駕駛人在停等紅燈時，習慣性拿出手機滑一下，已觸犯道路交通管理處罰條例，汽、機...

國道欠費累計破8億 惡意不繳、忘記繳納是主因

國道從102年12月開始全面採電子收費，至今已八個年頭，但民眾欠繳的情況時有所聞，至今累積欠費已超過8億元。為此，高公局...

WHO公布染新冠長期症狀 衛福部將定診斷碼追蹤

世界衛生組織（WHO）本月正式發表新冠長期後遺症（Long COVID）症狀定義指引，包括強烈疲勞、憂鬱、腦霧等症狀，民...

【接種失誤／上】3天內2家醫院打錯疫苗 接種流程防呆機制政府還不正視？

新冠疫苗從3月打下全台首針，已施打逾1800萬劑，接著第十二輪疫苗約有400萬劑，將是開打以來國內最大的供給量，護理師每天陷入對廠牌、抽疫苗、施打的循環中，手痠、抽筋，只能忍痛苦撐；但人力短缺、訓練不足與六大疫苗齊開打下，日前3天內竟有2家醫院打錯針，顯示前線接種疫苗7個月，失誤風險逐漸增加，政府若只高喊疫苗覆蓋率數字，卻不趁疫情穩定時重新檢視接種流程，打錯針事件恐怕只是冰山一角。

第三屆鈴蘭通散步納涼會散步祈福 讓美好再次相遇

台中舊城區最具代表性的街區慶典活動「2021年第三屆鈴蘭通散步納涼會」，將於10月23、24日隆重登場。今年以「散步祈福...

長照居服單位四年暴增788% 使用率僅一半挨批消耗預算

國民黨立委蔣萬安今於立法院衛環委員會，針對佈建長照ABC據點亂象，尤其B據點短短4年增長788%，嚴重超出標準值，然而實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。