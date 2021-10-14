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花蓮慈濟醫院研究中草藥治腦癌 登上《自然》期刊
花蓮慈濟醫院致力於中西醫合療研究，不但用當歸開發治療腦癌新藥，更研究出「奈米當歸」西藥鼻噴劑，增加治療效果，還有近期開發以中草藥治療治療新冠肺炎等研究，成果發布在科學期刊《NATURE》上，希望能增加病患痊癒的機會。
《NATURE（自然）》 是世界上最早的科學期刊之一，深具學術權威及名望。這次在期刊10月份「焦點」中，聚焦傳統中醫藥主題，花蓮慈濟醫院、上海中醫藥大學及廣東暨南大學獲邀，撰寫專文分享在各自學術領域的研究與發現。
慈濟醫療團隊從2006年起，開發以生物材料攜帶當歸西藥治療腦癌的新藥，設計奈米外殼以利藥物停留在細胞內，這項新藥在動物的試驗結果，增加2.44倍的存活率，目前正進行第二期臨床試驗。不僅關鍵技術取得多國專利，更通過美國FDA及台灣食藥署認證。
慈濟醫院長林欣榮指出，西藥強調標靶治療，但癌細胞有數千個基因突變，也就是有數千個標靶，難以治療，研究團隊發現中藥具有多重標靶治療，達到身體內部「陰陽平衡」、「祛邪扶正」的特點。
另外，在期刊內，慈濟醫療團隊發表以茉草、艾草為例，成功對抗新冠病毒的基礎研究成果。慈濟醫院副院長黃志揚說，研究顯示，用茉草、艾草等製成的淨斯本草飲，不但能改善糖尿病代謝，更具有對抗多種新冠病毒突變株的潛力。而在這波新冠肺炎疫情中，慈濟醫院將淨斯本草飲，供確診的病人使用，有效幫助改善新冠肺炎病情。
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