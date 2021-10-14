快訊

扁婿趙建銘將入獄！16年前三井宴吃出台開案 判3年8月定讞

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮慈濟醫院研究中草藥治腦癌 登上《自然》期刊

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院致力於中西醫合療研究，臨床試驗成果登上《NATURE》 科學期刊。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院致力於中西醫合療研究，臨床試驗成果登上《NATURE》 科學期刊。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院致力於中西醫合療研究，不但用當歸開發治療腦癌新藥，更研究出「奈米當歸」西藥鼻噴劑，增加治療效果，還有近期開發以中草藥治療治療新冠肺炎等研究，成果發布在科學期刊《NATURE》上，希望能增加病患痊癒的機會。

《NATURE（自然）》 是世界上最早的科學期刊之一，深具學術權威及名望。這次在期刊10月份「焦點」中，聚焦傳統中醫藥主題，花蓮慈濟醫院、上海中醫藥大學及廣東暨南大學獲邀，撰寫專文分享在各自學術領域的研究與發現。

慈濟醫療團隊從2006年起，開發以生物材料攜帶當歸西藥治療腦癌的新藥，設計奈米外殼以利藥物停留在細胞內，這項新藥在動物的試驗結果，增加2.44倍的存活率，目前正進行第二期臨床試驗。不僅關鍵技術取得多國專利，更通過美國FDA及台灣食藥署認證。

慈濟醫院長林欣榮指出，西藥強調標靶治療，但癌細胞有數千個基因突變，也就是有數千個標靶，難以治療，研究團隊發現中藥具有多重標靶治療，達到身體內部「陰陽平衡」、「祛邪扶正」的特點。

另外，在期刊內，慈濟醫療團隊發表以茉草、艾草為例，成功對抗新冠病毒的基礎研究成果。慈濟醫院副院長黃志揚說，研究顯示，用茉草、艾草等製成的淨斯本草飲，不但能改善糖尿病代謝，更具有對抗多種新冠病毒突變株的潛力。而在這波新冠肺炎疫情中，慈濟醫院將淨斯本草飲，供確診的病人使用，有效幫助改善新冠肺炎病情。

花蓮慈濟醫院致力於中西醫合療研究，不但用當歸開發治療腦癌新藥，更研究出「奈米當歸」西藥鼻噴劑，增加治療效果。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院致力於中西醫合療研究，不但用當歸開發治療腦癌新藥，更研究出「奈米當歸」西藥鼻噴劑，增加治療效果。圖／花蓮慈濟醫院提供

慈濟 新冠肺炎 中醫

延伸閱讀

台日醫療互助 日本腦癌女孩急送清華硼中子捕獲治療

花蓮富里傳槍響 石牌村長疑向友人催債遭開槍中彈

國慶連假第一天 花蓮6旬男駕車自撞路樹傷重送醫

52歲男無特殊病史罹罕見腦癌 麻豆新樓醫院緊急開顱搶救

相關新聞

停等紅燈滑手機 汽機車駕駛可罰3千元及1千元

新北市交通事件裁決處今天發布新聞稿表示，不少駕駛人在停等紅燈時，習慣性拿出手機滑一下，已觸犯道路交通管理處罰條例，汽、機...

國道欠費累計破8億 惡意不繳、忘記繳納是主因

國道從102年12月開始全面採電子收費，至今已八個年頭，但民眾欠繳的情況時有所聞，至今累積欠費已超過8億元。為此，高公局...

WHO公布染新冠長期症狀 衛福部將定診斷碼追蹤

世界衛生組織（WHO）本月正式發表新冠長期後遺症（Long COVID）症狀定義指引，包括強烈疲勞、憂鬱、腦霧等症狀，民...

【接種失誤／上】3天內2家醫院打錯疫苗 接種流程防呆機制政府還不正視？

新冠疫苗從3月打下全台首針，已施打逾1800萬劑，接著第十二輪疫苗約有400萬劑，將是開打以來國內最大的供給量，護理師每天陷入對廠牌、抽疫苗、施打的循環中，手痠、抽筋，只能忍痛苦撐；但人力短缺、訓練不足與六大疫苗齊開打下，日前3天內竟有2家醫院打錯針，顯示前線接種疫苗7個月，失誤風險逐漸增加，政府若只高喊疫苗覆蓋率數字，卻不趁疫情穩定時重新檢視接種流程，打錯針事件恐怕只是冰山一角。

第三屆鈴蘭通散步納涼會散步祈福 讓美好再次相遇

台中舊城區最具代表性的街區慶典活動「2021年第三屆鈴蘭通散步納涼會」，將於10月23、24日隆重登場。今年以「散步祈福...

長照居服單位四年暴增788% 使用率僅一半挨批消耗預算

國民黨立委蔣萬安今於立法院衛環委員會，針對佈建長照ABC據點亂象，尤其B據點短短4年增長788%，嚴重超出標準值，然而實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。