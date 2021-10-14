七條國家綠道串聯台灣文史 蘇貞昌籲國人走一趟

國發會整合交通部、客委會、農委會、經濟部、原民會等五個部會，提出7條各具地理風貌與人文歷史的國家級綠道軸線。行政院長蘇貞昌今天說，國家綠道紀錄先民開拓的步履足跡，展現台灣自然人文地景，以及多元族群、文化與產業特色，是非常值得推動的建設，對外有助形塑國家印象，對內則有助國人對這塊土地的認同。

國發會今天到行政院報告「國家綠道推動情形」。行政院發言人羅秉成在會後記者會，轉述蘇貞昌裁示。蘇貞昌說，這7條國家綠道，不只串聯台灣，還連結台灣多元族群的歷史，每一條都充滿了故事，等國人去探尋走訪。

例如最北邊淡蘭百年山徑：已有兩百年的歷史，是清朝時期北部「淡水廳」到東部「噶瑪蘭廳」間往來的路徑，是當時北台灣最早東西向通行的重要動線，為先民遷徙、拓墾、經商必經路徑，大家熟知的金字碑古道、草嶺古道，就在這裡。

沿台三線橫跨桃竹苗中地區的樟之細路，則是台灣最長的國家級綠道，主線有220公里之長，也是涵蓋最多元族群的一條綠道，百年前馬偕醫師由此古道進入獅潭傳教，客家先民從這裡入山採筏、運送樟腦、茶葉，而這也是賽夏族及泰雅族的狩獵路徑。樟之細路，滿是先民生活印記。

從海拔0公尺到3,592公尺的朝聖之路「山海圳」，始於台江內海荷蘭與鄭成功海戰的「內海之路」，中段沿嘉南大圳上溯烏山頭、曾文水庫是「大圳之路」，再走入「原鄉之路」，直到從「聖山之路」登上玉山之峰。跨越5個國家風景區及國家公園，穿越史前、荷鄭、清領、日治迄今，經此綠道，等同橫越台灣4百年歷史。

蘇貞昌說，藉由這次國發會及相關部會跨部會的整合，政府投入國家綠道建設，建立好管理規範，在「簡單、自然、好使用、好維護、好管理」的原則下，希望維持百年久遠、亙古永續。

蘇貞昌說，對國人來說，走一趟國家綠道，是再好不過的環境與人文教育。目前國內疫情已經平穩，國人生活也逐漸恢復正常，礙於國外疫情，現在既然不能出國，政府就應該好好引導國人，多在台灣旅遊。

近年國內外健行、壯遊、登山風氣正盛，蘇貞昌在會中，請交通部、文化部及相關部會把握契機，多加宣導，教育部也要在學校多加教育國家綠道的知識及景觀，鼓勵國人走出戶外。也請外交部多加強國際宣傳，先讓海外友人認識台灣有這麼多景緻各異、值得一遊的國家綠道，疫情過後、國境開門，國際觀光客也能壯遊台灣。