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南投佑民醫院重陽送蘋果 祝「平安」背後藏深意

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。圖／佑民醫院提供
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。圖／佑民醫院提供

今天是重陽節，也稱敬老節，是屬於長輩的日子，南投縣草屯佑民醫院今準備蘋果及祝福小卡，院長王斯弘率醫療團隊逐一致贈住院長輩，除盼其「平安」，更希望高膳食纖維，且抗氧化能助傷口癒合的蘋果，能夠幫助他們早日康復。

草屯佑民醫院長王斯弘指出，台灣已邁入高齡化社會，而在少子化、人口負成長加劇狀況下，台灣預計2050年就會達到超高齡化社會，平均每5人就有1人是65歲以上的長輩，因此照顧關懷長者會是越來越需要被重視的目標及責任。

而因農曆九月九日重陽節，是傳統敬老節，佑民醫院因此在今天舉辦「九九重陽賀長壽‧健康溫暖慶平安」活動，特別準備蘋果及祝福小卡要送給住院中的銀髮患者或院友，由王院長、護理長謝美美、急診醫師林坤陳代表院方致上佳節祝福。

王表示，重陽節是專屬長輩的日子，也是家人團聚的時節，但部分長輩因為疾病或照護需求住院而無法返家，甚至因疫情管制未能與家人見面，為讓他們感受溫暖及關愛，藉由重陽佳節致贈蘋果，除了取其諧音盼其「平安」，也有實質助益。

王斯弘說明，蘋果不僅帶有吉祥、平安、健康長壽等寓意，更富含抗氧化物質及豐富膳食纖維，可促進傷口癒合，也能強化免疫力，適量食用對長輩營養攝取具正面助益，藉此希望能幫助他們能夠早日康復出院，迎向高齡健康人生。

佑民醫院則表示，該院深根地方41年，為提升南投地區醫療不斷努力，持續更新及引進醫學中心級的軟硬體設備，更用心在醫療服務，針對院內長輩照護有專業的護理師、復健師、社工師、營養師等協同作業，確保院友都能得到最佳照顧。

今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。記者賴香珊／攝影
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。記者賴香珊／攝影
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。記者賴香珊／攝影
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。記者賴香珊／攝影
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。圖／佑民醫院提供
今天重陽節，南投縣草屯佑民醫院送給住院長輩蘋果，祝福「平安」，更盼幫助他們早日康復。圖／佑民醫院提供

重陽節 南投 高齡化

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