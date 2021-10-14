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新竹台大湳雅院區新進度曝 也研擬引入長照資源

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台大醫院湳雅院區預定地，目前則是湳雅綠地。圖／新竹市政府提供
台大醫院湳雅院區預定地，目前則是湳雅綠地。圖／新竹市政府提供

新竹市政府積極協助台大醫院推動「新竹臺大分院新竹醫院湳雅院區」，最新進度出爐，市長林智堅與新竹台大分院長余忠仁、副院長詹鼎正會面共商擴院事宜；市府指出，目前台大已提出「湳雅院區」可行性評估報告，未來湳雅院區將與新竹分院整合規畫，增加病床數解決新竹急重症醫療空間不足問題，也研擬引入長照資源，將成為新竹地區唯一達「醫學中心規模」的醫院。

林智堅指出，新竹台大分院新竹醫院因現有腹地狹小及老舊，自台大醫院提出擴院需求後，市府積極協助用地取得，目前湳雅預定地的地上物將在11月清空、做好土地整備。市有土地部分後續會依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」撥用給台大，國有土地部分也將持續協助爭取土地。

余忠仁指出，為使計畫更符合現況，新竹台大分院新竹醫院重新提出「可行性評估報告書」，擬結合前瞻計畫概念，依近期相等規模醫院興建經費做估算，總經費估計為70億元。目前可行性評估報告書初稿已完成，將送總院審查。

為提升新竹地區醫療品質與資源，今年起國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院、竹東分院、生醫園區等三院區整併，透過業務整合、資源共享、角色分工發揮最大綜效，提供新竹地區民眾更優質的醫療服務。未來更將以新竹地區唯一醫學中心規模醫院為目標，規畫湳雅院區的設置。

詹鼎正說，目前台大可行性評估報告中，「新竹臺大分院新竹醫院湳雅院區」興建計畫規畫，第一期將完成地下三層、地上九層的急重症大樓，提供原肩負新竹地區重度、急重難症醫療服務及醫療專業人員訓練育成。

另外，第二期規畫則因應人口高齡化，改造新竹分院為慢性病長照中心，提供慢性病門診醫療、社區醫療及長照服務資源，提升新竹地區民眾、長者的急重症醫療、慢性病及長照需求。目前台大醫院已組成籌畫委員會推動，市府、衛生局與台大醫院將共同成立工作小組，針對推動湳雅院區擴建密切共商合作。

台大醫院湳雅院區預定地，目前則是湳雅綠地。圖／新竹市政府提供
台大醫院湳雅院區預定地，目前則是湳雅綠地。圖／新竹市政府提供

新竹 台大醫院 長照

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