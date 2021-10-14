嘉市空汙5年前18%為「自產」 今年大幅降至6%

環保署統計資料顯示嘉義市空氣汙染，5年前有18%為嘉市自身排放的汙染源，今年則大幅縮減剩6%，其餘皆外來汙染，市府說，透過補助車輛汰舊換新、推動電動公車及YouBike等有效減量，也獲2020年縣市空氣品質維護改善工作績效考評，獲環保署評鑑為「特優」。

市府指出， 依環保署空汙排放清冊，嘉市自身各項空氣汙染排放量於全國占比不到1%，卻因位處下風處及地理位置相對內陸，深受跨域空汙之苦；且2016年調查，嘉市空汙僅18%為市內產生、82%為市外，今年的調查中，嘉市生產空汙降到6%，高達94%來自其他縣市。

市府強調，採取「對內整合，對外合作」方式，從「民眾生活圈」減量做起，推動包括100%電動公車營運、導入YouBike2.0系統、去年機車排氣定檢率86.6%全國第一、加碼補助民眾淘汰老舊機車換購低汙染車輛、高汙染機車上路率從2016年7.65%降至今年0.46%、管制未定檢二行程機車進入東市場及共和市場、機車未定檢率從去年18.7%降為今年10.2%。

不過針對其他縣市飄散來的空汙， 市府表示已加入「雲嘉南高屏六縣市空品交流協商會」，秋冬空屋高峰季，會每個月排稽查，另也加入「中臺灣區域治理平台」、「南部地區空氣汙染跨區合作預防應變小組」等合作平台，與中央、縣市鄰居聯手抗空汙。

市府環保局指出，未來持續改善移動汙染源，今年1月至3月因氣象條件不佳，混合層高度異常偏低，空氣品質指標（AQI）普遍橘燈，偶爾紅燈，夏季則是最好的時候，皆為黃燈或綠燈，但10月起進入冬季，空品恐將下降。