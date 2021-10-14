空運最多補105元 農委會公布釋迦蓮霧海外拓銷獎勵基準

中國大陸以驗出有害生物為由，禁止我國釋迦及蓮霧出口大陸，農委會要籌10億元強化內外銷措施，農委會公布釋迦及蓮霧海外拓銷獎勵基準，為了避免今年3月在各地出現蜜鳳梨的窘境，限制非從事農產品外銷的業者也來分一杯羹，這次補貼措施限制外銷業者條件；補貼運費最多為歐洲空運航線、每公斤補助105元；若使用台大氣調櫃技術或農委會台東農改場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，格外每公斤再補貼5元。

根據農委會「110／111年台灣釋迦及蓮霧海外拓銷獎勵期間及基準」；釋迦及蓮霧外銷的獎勵對象，為我國合法設立並具進出口資格的外銷業者，且過去3年（107至109年）具有生鮮農產品外銷實績者；申請釋迦外銷獎勵者，過去3年生鮮農產品出口總量須累計超過20公噸；申請蓮霧外銷獎勵者，則無出口總量限制。

補助的品項為外銷鮮釋迦（稅則號列08109060008），冷凍釋迦，農委會研議要另外訂定專屬的稅則號列，包含冷凍全果、切塊、切丁等，不含果泥、果醬及其他加工品；另外還有鮮蓮霧（稅則號列08109099101）。

根據農委會的規畫，釋迦獎勵期間民國110年12月1日至111年3月31日，目標5000公噸；蓮霧獎勵期間民國110年11月1日至111年3月31日，目標1000公噸。

而運費獎勵基準為歐美地區國家空運每公斤105元、海運每公斤20元；中東地區國家空運每公斤70元、海運每公斤12元；另外其他地區空運每公斤45元、海運每公斤9元。

另外農委會也提出附帶獎勵，包括外銷業者若使用台灣大學氣調櫃技術，每公斤再增加獎勵5元；若使用農委會台東區農業改良場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，每公斤再增加獎勵5元；而單一業者於補助期間外銷釋迦（含冷凍）累計達200公噸，或外銷蓮霧累計達100公噸，每公斤再增加獎勵2元。