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台北醫院打造醫療級托嬰中心 減輕育兒照護負擔
衛生福利部台北醫院與新北市幼托發展協會攜手，打造北部第一家「醫療級托嬰中心」的友善職場福利措施，可為0至2歲的嬰幼兒提供全方位的保育與呵護，於今日揭幕。院長鄭舜平表示，設立托嬰中心可減輕同仁育兒照護的負擔，更提供在地民眾報名，支持並鼓勵年輕人安心成家、安心生產、安心養育。
鄭舜平指出，托嬰中心設置於兒童早療中心旁的獨棟建築「悅心坊」，與小兒科、早療中心連線，定期安排小兒科醫師進駐托嬰中心提供黃昏門診，提供爸媽們各項醫療級育嬰資訊加值服務，細心呵護嬰幼兒健康及身心發展，員工托嬰享有平價收費、優質托育、安心接送環境，白天帶孩子至托嬰中心，下班再接回家，專業照護、就近托育，減輕同仁育兒照護的負擔。
新北幼托發展協會理事長楊遵隆表示，這是被委辦成立的北部第一家托嬰中心，將用心持續提供優質的托嬰服務，讓嬰幼兒與家長都能受惠，也讓醫護爸媽安心生、快樂養，順利回到職場。
剛返回急診職場的護理師陳則君開心分享，她懷孕時就知道醫院在籌備托嬰中心，目前孩子三個月大，若沒托嬰協助，恐怕還沒辦法這麼快回到職場，感動醫院成立這麼好的環境，現在自己能夠更快且順利回到急診的職場繼續服務，孩子也能醫療級托嬰中心成長，感到期待與安心。
為孩子報名托嬰的婦產科醫師林峻宏分享，醫院成立的托嬰中心令人安心，而且空間寬敞、設備新穎，離上班地點也很近，方便接送，因此就將一歲多的兒子送托，雖然剛開始送托會有些捨不得，但會有比較多時間照顧新生的妹妹。
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