阿嬤接種AZ後被診斷罕病 南投醫院通報不良反應待釐清

南投80歲陳姓阿嬤兩周前注射AZ疫苗第二劑，之後出現雙腿無力，近日因此跌倒撞到頭，經南投醫院診斷為罹患罕見「格林巴利症候群」，經治療後才逐漸改善，醫院也通報不良反應，是否有因果關係，將由相關單位進一步釐清。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，格林巴利症候群(Guillain-Barre Syndrome)是急性周邊神經病變，每10萬人約1.65例。可能出現肌肉無力、手腳感覺異常、吞嚥及呼吸困難，且惡化快速，患者可能會在短時間內癱瘓，甚至危及性命。感冒或腹瀉等感染之後，引發身體免疫反應產生抗體但卻攻擊病人神經，使得全身神經及肌肉功能急速下降。

家屬表示，阿嬤兩周前接種AZ疫苗第二劑，之後雙腿無力，沒想到緊接著就因下肢不穩而跌倒，南投醫院腎臟科與神經內科醫療團隊合作治療，症狀逐漸改善。

南投醫院院長洪弘昌說，新冠肺炎疫苗施打整體來說仍然利大於弊，建議民眾仍應盡快完成疫苗接種，提升疫苗覆蓋率。