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夜間生產大出血 動脈導管栓塞術救回四寶媽

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千通過周產期網絡計畫，除協助高危險孕產婦醫療照護，也能由新生兒科醫師外接診所早產或高危險新生兒到醫院提供醫療照護。圖／大千綜合醫院提供
大千通過周產期網絡計畫，除協助高危險孕產婦醫療照護，也能由新生兒科醫師外接診所早產或高危險新生兒到醫院提供醫療照護。圖／大千綜合醫院提供

40歲吳姓婦人懷第四胎，上月中旬在婦產科診所自然產，產後持續大量出血，診所醫師當下先給予輸血及紗布填塞止血，同時緊急轉院至苗栗市大千綜合醫院，產婦到院時血壓低、呈現休克狀態，院方除了緊急輸血、插上中心靜脈導管及給予升壓劑，讓血壓回復正常持穩之外，因產婦出血不止，也立即啟動放射科血管栓塞團隊為她進行動脈導管栓塞術，成功幫助產婦止血，挽回寶貴性命。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，生產常有許多狀況發生，產後大出血即為其中一種，造成的原因包括子宮收縮不良、胎盤滯留、產道裂傷、子宮破裂、凝血功能不良等，這是產檢時無法預測的，若不及時處理，對產婦生命是一大威脅。

過去產後大出血的治療方式會先給予藥物及輸血，但若效果不佳，產婦可能面臨子宮摘除的情形，雖能及時保住性命，但日後無法再生育。現行動脈導管栓塞術可透過放射線儀器，讓錯綜複雜的血管清楚呈現，醫師在手術時更容易治療，幫助產婦在短時間內大幅減少出血量。

周志恒表示，大千今年7月已通過衛福部「周產期網絡照護計畫」，為苗栗縣重點醫院，可協助診所提供高危險孕產婦醫療救治，以及建置緊急輸血機制，即時由大千提供血液，協助診所產婦輸血。此外，還針對在診所出生的早產或高危險新生兒提供醫療照護，在產婦產前或產後，由大千新生兒科醫師陪同從診所接至醫院，給予新生兒即時照護服務；期許透過周產期網絡計畫，能與婦產科診所共同守護苗栗縣孕產婦及新生兒的健康。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，透過放射線儀器，可清楚呈現骨盆腔血管，讓醫師執行血管栓塞，幫助產婦在短時間內大幅減少出血量。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，透過放射線儀器，可清楚呈現骨盆腔血管，讓醫師執行血管栓塞，幫助產婦在短時間內大幅減少出血量。圖／大千綜合醫院提供

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