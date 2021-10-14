夜間生產大出血 動脈導管栓塞術救回四寶媽

40歲吳姓婦人懷第四胎，上月中旬在婦產科診所自然產，產後持續大量出血，診所醫師當下先給予輸血及紗布填塞止血，同時緊急轉院至苗栗市大千綜合醫院，產婦到院時血壓低、呈現休克狀態，院方除了緊急輸血、插上中心靜脈導管及給予升壓劑，讓血壓回復正常持穩之外，因產婦出血不止，也立即啟動放射科血管栓塞團隊為她進行動脈導管栓塞術，成功幫助產婦止血，挽回寶貴性命。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，生產常有許多狀況發生，產後大出血即為其中一種，造成的原因包括子宮收縮不良、胎盤滯留、產道裂傷、子宮破裂、凝血功能不良等，這是產檢時無法預測的，若不及時處理，對產婦生命是一大威脅。

過去產後大出血的治療方式會先給予藥物及輸血，但若效果不佳，產婦可能面臨子宮摘除的情形，雖能及時保住性命，但日後無法再生育。現行動脈導管栓塞術可透過放射線儀器，讓錯綜複雜的血管清楚呈現，醫師在手術時更容易治療，幫助產婦在短時間內大幅減少出血量。