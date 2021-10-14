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夜間生產大出血 動脈導管栓塞術救回四寶媽
40歲吳姓婦人懷第四胎，上月中旬在婦產科診所自然產，產後持續大量出血，診所醫師當下先給予輸血及紗布填塞止血，同時緊急轉院至苗栗市大千綜合醫院，產婦到院時血壓低、呈現休克狀態，院方除了緊急輸血、插上中心靜脈導管及給予升壓劑，讓血壓回復正常持穩之外，因產婦出血不止，也立即啟動放射科血管栓塞團隊為她進行動脈導管栓塞術，成功幫助產婦止血，挽回寶貴性命。
大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，生產常有許多狀況發生，產後大出血即為其中一種，造成的原因包括子宮收縮不良、胎盤滯留、產道裂傷、子宮破裂、凝血功能不良等，這是產檢時無法預測的，若不及時處理，對產婦生命是一大威脅。
過去產後大出血的治療方式會先給予藥物及輸血，但若效果不佳，產婦可能面臨子宮摘除的情形，雖能及時保住性命，但日後無法再生育。現行動脈導管栓塞術可透過放射線儀器，讓錯綜複雜的血管清楚呈現，醫師在手術時更容易治療，幫助產婦在短時間內大幅減少出血量。
周志恒表示，大千今年7月已通過衛福部「周產期網絡照護計畫」，為苗栗縣重點醫院，可協助診所提供高危險孕產婦醫療救治，以及建置緊急輸血機制，即時由大千提供血液，協助診所產婦輸血。此外，還針對在診所出生的早產或高危險新生兒提供醫療照護，在產婦產前或產後，由大千新生兒科醫師陪同從診所接至醫院，給予新生兒即時照護服務；期許透過周產期網絡計畫，能與婦產科診所共同守護苗栗縣孕產婦及新生兒的健康。
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