身心障礙安置資源不足 衛福部將舉行布建專家會議

國內身心障礙者安置長期不易，甚至今年7月發生耗時1個月只為安置11名院生的窘境，衛福部長陳時中今天上午表示，25日將舉行布建專家會議，盼改善身障住宿式機構資源不足問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部、法務部針對「精神疾病患者長期照顧服務之推動現況、長照機構與社福機構相關資源之盤點、建置與整合」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委吳玉琴今天質詢時，以苗栗縣私立德芳教養院今年7月發生員工涉虐死自閉症院生一事，後續安置11名院生，卻拖延至8月底才完成，甚至有些自閉症孩子最終只能被送到精神護理之家，顯示國內身心障礙者住宿安置機構不足，尤其情緒障礙個案設施更不夠。

吳玉琴指出，國內住宿型身心障礙機構約173家，但據衛福部8月份提出的報告中，全台卻多達2338名身心障礙者仍在等候安置。若分析全台住宿型身障機構空床數，其實當時仍有2779床，空床數多於等候名單，不過身心障礙者安置時間仍相當耗時，恐與機構人力配置不足有關。

吳玉琴表示，因為住宿型身心障礙機構人力不夠，沒人可以照顧更多住民，所以才會出現機構寧可空著床位，也不敢開放安置使用狀況。全台等候安置的身心障礙者遍布各地，彰顯台灣各縣市，包含六都身心障礙者住宿式機構資源都不足。

針對身心障礙者住宿式機構資源不足，陳時中表示，衛福部已成立布建資源專家小組，預計將於25日舉行第1次專家小組會議，後續將由衛福部次長李麗芬安排會議，期盼與專家小組合作，以利未來布建做最好準備。

陳時中表示，身心障礙者住宿式機構資源不足問題都會在專家小組會議討論，必要時挹注更多經費；另外，外界關注的由地方政府新建身心障礙機構後，是否可採取委外運作模式，也將提至專家小組會議研議。