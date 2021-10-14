台日醫療互助 日本腦癌女孩急送清華硼中子捕獲治療

日本五度捐贈台灣AZ疫苗情誼令人感動，台灣也投桃報李。一名罹患惡性腦瘤的20歲日本女子在疫情最嚴峻的時候獲得台灣各界支援，到清華大學原子爐的硼中子捕獲治療中心接受治療。療程結束後，醫療團隊送上一隻戴著畢業方帽的小熊玩偶，希望她能從抗癌療程「畢業」、完全康復。

負責收治該名日本女子的台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師陳一瑋說，目前全世界可進行硼中子捕獲技術治療癌症的僅有台灣及日本，但日本厚生省現僅核准進行以硼中子捕獲技術治療口腔癌、鼻咽癌等頭頸癌，未開放惡性腦瘤治療項目，因此，碰到手術難以治癒的惡性腦瘤患者，只能向台灣求助。

陳一瑋表示，該名日本女孩6歲即診斷出右耳道橫紋肌肉瘤，在日本經過手術及化療，情況一度穩定；未料2018年復發，腫瘤轉移至後腦，且來勢洶洶，經病理診斷為惡性周邊神經鞘腫瘤，在東京築地國立癌症中心接受最先進的重粒子及電腦刀治療，卻仍復發，因此在大阪醫科大學主任小野公二的推薦下，到清大硼中子捕獲中心接受治療。

該女子於今年4月首度抵台，在清大硼中子捕獲中心進行第一次照射後，原本6至7公分大的腫瘤即縮小了8成，頸部的壓迫也大幅改善，令醫療團隊大為振奮。但5月底在日本再度進行正子攝影檢查時，發現又有些微復發的跡象，醫療團隊決定建議患者來台進行第二次照射。

但5月底正是台灣疫情緊張、進入三級警戒的時期，全台的國際醫療都因此暫停。該名女子的緊急醫療申請案透過日本台灣交流協會、台灣日本關係協會、台北駐日經濟文化代表處接力幫忙送進衛福部，以最速件協助辦理。終於在8月踏上赴台治療的旅程，並在14天隔離，再加7天自主健康管理後，於9月17日再度來到清大硼中子捕獲中心接受第二次照射。

在注射標靶藥物及20分鐘的中子源照射後，該名女子在原子爐建築前與醫療團隊合影，開心地接受清大核醫專家送上戴畢業方帽的小熊及滿滿祝福，並用流利的英文向幫助她的醫師及台灣朋友道謝。

該女子9月17日在清大硼中子捕獲中心治療全程，都以即時影像與日本硼中子捕獲治療權威大阪醫科大學教授宮武伸一連線。日方高度肯定清大硼中子捕獲治療的專業與經驗。

清大硼中子捕獲治療中心主任李敏說，清大擁有全台唯一的研究用原子爐，自改建為適用硼中子捕獲治療的醫療用途後，與台北榮總密切合作，已治療超過百位遠從西班牙、巴西、澳洲、新加坡、日本、中國大陸等世界各地前來求治的病患。

將硼中子捕獲治療(Boron Neutron Capture Therapy, BNCT)推進臨床實驗的清大教授周鳳英表示，硼中子捕獲治療是一種標靶放射治療，先為病患注射含硼藥物，待藥物累積在腫瘤部位後，再用原子反應爐的中子束照射，硼中子捕獲反應所產生的高能量粒子即可以有效殺死腫瘤細胞；且不同於其他放射治療對正常細胞也一律「統殺」，中子束照射僅專注消滅被硼藥標記出來的癌細胞，不影響正常細胞，更適合對付彌漫性及不易手術切除的癌症。