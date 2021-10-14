快訊

過動孫病發吼叫不願上學 嬤情緒失控勒斃被依殺人罪羈押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任陳家禹說，院方日前與財團法人肝病防治學術基金會合作舉辦腹部超音波檢查，發現近9成受檢測者出現異常，其中12人有不明腫瘤，自認身體硬朗的霧峰65歲胡先生身右肝有腫瘤和5.5公分囊腫；草屯40歲李女士查出中度脂肪肝及左肝腫瘤，令他們驚呼「平時根本沒有任何徵兆啊！」

陳家禹說，這項腹部超音波檢查發現，147位參加者中，異常人數多達132人，比例將近9成，其中12人掃到性質不明腫瘤，年齡分布相當廣，從40歲到65歲都有，且皆為首次發現，平時並無不適症狀。肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。

不少受檢測民眾透過超音波螢幕看到腫瘤影像時錯愕，「每天活動都很正常，感覺不到有異狀啊」；也有受測者說，回家後要立刻通知親朋好友務必抽空篩檢，以免錯過治療黃金時間。

陳家禹說，根據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症死因第二位，通常是因慢性B型肝炎及慢性C型肝炎引起，一旦感染B、C肝後，有些人就會轉變為慢性肝炎，再轉變為肝硬化，最後罹患肝癌，這就是肝病三部曲。

此外，化學或天然致癌物也與肝癌的發生有關，例如黃麴毒素會增加B肝患者罹癌的機率，酗酒導致酒精性肝炎、肝硬化，也會提高致癌風險。

陳家禹指出，早期肝癌通常沒有症狀，臨床上許多小於5公分的肝癌，大多是在定期身體檢查中無意間發現。通常肝腫瘤長大一倍，需要4個月時間，欲知肝臟是否健康，必須靠抽血和腹部超音波檢查，而降低肝癌死亡率的關鍵在於，必須趁腫瘤尚未長大、出現症狀前，就先揪出病灶，並根除治療。

陳家禹提醒，其實肝癌發現得早，都有機會完全治癒，且目前治療肝癌的方式相當進步，民眾不必過於擔心。建議有肝炎患者，每6個月要接受抽血及腹部超音波檢查，肝硬化患者，每3到6個月做一次檢查，才能早期發現肝臟腫瘤，早期治療。

肝癌 腫瘤 B型肝炎

延伸閱讀

眼睛也會長腫瘤 太晚手術...恐要摘除眼球換命

肝基會嘉義檢查肝異常8成5 籲40歲以上每年「腹超」1次

肝基會免費「腹超」三小時服務近兩千人 異常率高達88%

152人篩出132人疑異常 醫：肝是沉默器官 定期追蹤護肝

相關新聞

4縣市豪、大雨狂炸！ 周六起東北風強襲 北部低溫又雨

今天台灣各地水氣仍多，中央氣象局已針對四縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，今天東半部雨勢仍明顯，西半部天氣也不穩定。明天...

高消費族群青睞 長榮奪美雜讀者票選第7名航空公司

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2021年讀者大獎（Readers’ ...

城市空污來源不是交通 竟是家用產品

氣溶膠噴霧劑含的揮發性有機化合物 (VOC) 有毒性，不只噴霧式產品，連乳液都含這種揮發性物質，現在市面有很多標榜低 VOC 的產品，但隨著消費量大增，VOC 已超過汽車排放，成為城市空氣污染最大來源。最近針對紐約市空氣品質的研究發現，七成以上煙霧化學物質就是來自這些家用產品。

台日醫療互助 日本腦癌女孩急送清華硼中子捕獲治療

日本五度捐贈台灣AZ疫苗情誼令人感動，台灣也投桃報李。一名罹患惡性腦瘤的20歲日本女子在疫情最嚴峻的時候獲得台灣各界支援...

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任陳家禹說，院方日前與財團法人肝病防治學術基金會合作舉辦腹部超音波檢查，發現近9成受檢測者出...

檢測蔬果農藥靠快篩！藥毒所研發兩快篩為食安把關

很多人擔心蔬果上殘留肉眼看不見的農藥，以為防治病蟲草害的農藥一吃下肚就會中毒，事實上，只要蔬果的農藥殘留符合食品安全衛生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。