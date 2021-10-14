健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任陳家禹說，院方日前與財團法人肝病防治學術基金會合作舉辦腹部超音波檢查，發現近9成受檢測者出現異常，其中12人有不明腫瘤，自認身體硬朗的霧峰65歲胡先生身右肝有腫瘤和5.5公分囊腫；草屯40歲李女士查出中度脂肪肝及左肝腫瘤，令他們驚呼「平時根本沒有任何徵兆啊！」

陳家禹說，這項腹部超音波檢查發現，147位參加者中，異常人數多達132人，比例將近9成，其中12人掃到性質不明腫瘤，年齡分布相當廣，從40歲到65歲都有，且皆為首次發現，平時並無不適症狀。肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。

不少受檢測民眾透過超音波螢幕看到腫瘤影像時錯愕，「每天活動都很正常，感覺不到有異狀啊」；也有受測者說，回家後要立刻通知親朋好友務必抽空篩檢，以免錯過治療黃金時間。

陳家禹說，根據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症死因第二位，通常是因慢性B型肝炎及慢性C型肝炎引起，一旦感染B、C肝後，有些人就會轉變為慢性肝炎，再轉變為肝硬化，最後罹患肝癌，這就是肝病三部曲。

此外，化學或天然致癌物也與肝癌的發生有關，例如黃麴毒素會增加B肝患者罹癌的機率，酗酒導致酒精性肝炎、肝硬化，也會提高致癌風險。

陳家禹指出，早期肝癌通常沒有症狀，臨床上許多小於5公分的肝癌，大多是在定期身體檢查中無意間發現。通常肝腫瘤長大一倍，需要4個月時間，欲知肝臟是否健康，必須靠抽血和腹部超音波檢查，而降低肝癌死亡率的關鍵在於，必須趁腫瘤尚未長大、出現症狀前，就先揪出病灶，並根除治療。

陳家禹提醒，其實肝癌發現得早，都有機會完全治癒，且目前治療肝癌的方式相當進步，民眾不必過於擔心。建議有肝炎患者，每6個月要接受抽血及腹部超音波檢查，肝硬化患者，每3到6個月做一次檢查，才能早期發現肝臟腫瘤，早期治療。