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過動孫病發吼叫不願上學 嬤情緒失控勒斃被依殺人罪羈押

心口分家 陳時中拚過年前完成心理健康司設置

中央社 / 台北14日電

衛福部心理及口腔健康司將心理與口腔健康合併設置，長年遭專家詬病此舉造成台灣缺乏國家級心理健康政策。衛福部長陳時中今天上午表示，過年前設置心理健康司，完成心口分家。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部、法務部針對「精神疾病患者長期照顧服務之推動現況、長照機構與社福機構相關資源之盤點、建置與整合」進行專題報告並備質詢。

衛福部目前設置的9個司，分別為綜合規劃司、社會保險司、社會救助與社工司、長期照顧司、護理及健康照護司、保護服務司、醫事司、中醫藥司以及心理口腔健康司。

民進黨立委賴惠員今天在衛環委員會質詢時問到，心口司的分家計畫推動後，此司將改為「心理健康司」及「口腔健康司」，相關改組何時啟動，陳時中表示，心口分家已經正在進行中，初步推測，過年前可完成，以利因應強化社會安全網第2期規劃下增加人力管理。

針對精神病患者長期照顧服務，陳時中表示，精神醫療技術進步，台灣民眾平均餘命增加，精神病患者也面臨長照課題，且依國外資料顯示，精神病人較一般人更早老化，約50歲以上就有長照需求。衛福部持續積極布建長照資源及身心障礙者服務措施。

陳時中說，截至今年7月底，布建1216家居家式及910家社區式服務單位，全國也設立約1890家住宿式機構，總床位數逾13萬床，使用率約為84.3%，包含身心障礙福利機構、精神護理之家、老人福利機構等，長期照顧居家、社區服務人數中有8822名失能精神障礙者。

陳時中表示，未來將積極布建社區資源，預計建置49處「精神障礙者協作模式服務據點」，擴增2000名服務量能，提升精神障礙者服務量能，以增進精神障礙者社區支持和參與，提供充足且具有可近性服務，避免污名精神障礙者。

陳時中 長照 衛福部

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