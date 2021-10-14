4縣市豪、大雨狂炸！ 周六起東北風強襲 北部低溫又雨

今天台灣各地水氣仍多，中央氣象局已針對四縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，今天東半部雨勢仍明顯，西半部天氣也不穩定。明天水氣才會離開台灣，不過到周六下半天起受風力很強的東北風影響，天氣又會有明顯變化，北部低溫下探20度，迎風面北部、東半部也會有顯著降雨。

氣象局資深預報員劉宇其說，今天還是偏東南風，雲系、水氣相當多，東半部地區雨勢明顯，有局部大雨或豪雨，西半部有局部性短暫陣雨。

氣象局稍早針對四縣市發布豪雨、大雨特報。受到南方雲系北移，易有短延時強降雨，今天花蓮縣及台東縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭、恆春半島地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

劉宇其說，今天受大低壓帶外圍雲系持續影響，東南風跟東風潮濕氣流處在輻合區域，雲系發展旺盛。雲系從東邊慢慢移入，到上午9時50分，花蓮、台東累積雨量有150毫米，超過大雨標準，時雨量也超過20毫米。東半部、恆春半島、基隆北海岸整天雨勢明顯，恐有大雨或豪雨發生，雲系也會越過中央山脈到西半部，讓天氣不穩定，同樣有機會發生局部大雨。

劉宇其說，今晚到明天清晨西半部雨勢會停下來，東半部有雨但相對緩和。到了明天偏東風增強，水氣離開台灣，到周六上半天降雨都屬於緩和。各地高溫有機會來到30度，感受上稍微悶熱。

劉宇其說，周六天氣明顯變化。受東北風影響，風力很強，周六下半天北部明顯氣溫下降，下周日、一清晨溫度偏低，有機會到20度左右。南部降幅沒那麼多，但清晨會有涼意。降雨部分，迎風面北部、東半部降雨明顯增加，周六下半天到下周日慎防局部大雨，沿海風力也會明顯增強，來到九到十級，浪同樣會轉強。