快訊

過動孫病發吼叫不願上學 嬤情緒失控勒斃被依殺人罪羈押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高消費族群青睞 長榮奪美雜讀者票選第7名航空公司

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空積極朝向友善的數位化服務方向前進，致力降低不必要的接觸風險，已與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，以符合後疫情時代的服務新趨勢。圖／長榮航空提供
長榮航空積極朝向友善的數位化服務方向前進，致力降低不必要的接觸風險，已與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，以符合後疫情時代的服務新趨勢。圖／長榮航空提供

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2021年讀者大獎（Readers’ Choice Award），長榮航空首度獲獎，由讀者評選為全球十大航空公司（Top 10 Airlines in the World）的第七名。這是繼日前榮獲Travel+Leisure全球最佳國際線航空公司第三名、Skytrax評選為全球十大航空公司第七名，長榮再次受到國際獎項的肯定。

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝所有旅客對長榮航空的肯定，雖然疫情影響全球航空業甚鉅，但全體團隊仍努力在防疫為優先的前提下，持續提供旅客安心、貼心、可靠的空中旅程，並且積極朝向友善的數位化服務方向前進，以因應在疫情穩定後，能迅速恢復以往的榮景，在後疫情時代提供旅客更安全、優質且舒適的旅遊體驗。

長榮說，Condé Nast Traveler雜誌於美國、英國、中國大陸、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球共計有超過500萬名的紙本讀者、1600萬的數位訂閱用戶，社群平台上更有超過1600萬名的追蹤數，主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群。

該雜誌於今年4月到5月間發放調查問卷給全球超過80萬名讀者，票選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店、渡假村、小島、遊程、水療中心、郵輪旅遊、租車公司等各種與旅遊相關的產業，並透過此項調查深度剖析讀者最懷念的旅遊經驗，以及下個最想前往的旅遊地點。該雜誌自1987年開始舉辦讀者大獎，為該雜誌設立最久、最具公信力的至高榮譽，獲獎者皆為旅遊產業鏈中的佼佼者。

長榮說，在疫情期間不曾鬆懈，除了積極面對疫情所帶來的影響，同時也始終堅持飛航安全、服務品質與防疫作為，今年度已多次獲得國際評比及獎項肯定，包含德國JACDEC全球前20大最安全航空公司第九名；澳洲AirlineRatings.com 全球二十大最安全航空公司第六名、全球前二十防疫最佳航空公司、2021全球二十大最佳航空公司第九名；美國Travel+Leisure全球最佳國際線航空公司第三名；英國Skytrax全球十大航空公司第七名。

長榮說，在全球疫苗覆蓋率持續提高、新冠口服藥即將問世、各國將持續開放邊境的同時，已積極與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，並積極精進各項服務及作業流程，致力降低不必要的接觸風險，以符合後疫情時代的服務新趨勢，繼續朝向全世界飛安、服務最好的航空公司邁進，伴隨著旅客完成每一趟美好的旅程。

長榮航空首度榮獲高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler評選為全球十大航空公司的第七名。圖／長榮航空提供
長榮航空首度榮獲高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler評選為全球十大航空公司的第七名。圖／長榮航空提供

長榮 疫情

延伸閱讀

期交所調整9檔股票期貨契約、3檔股票選擇權保證金

影／金門縣府協調10月15日起增加台金航班 讓遊客「有機有乘」

長榮空姐罷工網媒記者po酥胸 自爆「認真拍」高院加判

長榮9月營收 寫單月次高

相關新聞

4縣市豪、大雨狂炸！ 周六起東北風強襲 北部低溫又雨

今天台灣各地水氣仍多，中央氣象局已針對四縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，今天東半部雨勢仍明顯，西半部天氣也不穩定。明天...

高消費族群青睞 長榮奪美雜讀者票選第7名航空公司

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2021年讀者大獎（Readers’ ...

城市空污來源不是交通 竟是家用產品

氣溶膠噴霧劑含的揮發性有機化合物 (VOC) 有毒性，不只噴霧式產品，連乳液都含這種揮發性物質，現在市面有很多標榜低 VOC 的產品，但隨著消費量大增，VOC 已超過汽車排放，成為城市空氣污染最大來源。最近針對紐約市空氣品質的研究發現，七成以上煙霧化學物質就是來自這些家用產品。

台日醫療互助 日本腦癌女孩急送清華硼中子捕獲治療

日本五度捐贈台灣AZ疫苗情誼令人感動，台灣也投桃報李。一名罹患惡性腦瘤的20歲日本女子在疫情最嚴峻的時候獲得台灣各界支援...

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任陳家禹說，院方日前與財團法人肝病防治學術基金會合作舉辦腹部超音波檢查，發現近9成受檢測者出...

檢測蔬果農藥靠快篩！藥毒所研發兩快篩為食安把關

很多人擔心蔬果上殘留肉眼看不見的農藥，以為防治病蟲草害的農藥一吃下肚就會中毒，事實上，只要蔬果的農藥殘留符合食品安全衛生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。