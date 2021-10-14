高消費族群青睞 長榮奪美雜讀者票選第7名航空公司

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2021年讀者大獎（Readers’ Choice Award），長榮航空首度獲獎，由讀者評選為全球十大航空公司（Top 10 Airlines in the World）的第七名。這是繼日前榮獲Travel+Leisure全球最佳國際線航空公司第三名、Skytrax評選為全球十大航空公司第七名，長榮再次受到國際獎項的肯定。

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝所有旅客對長榮航空的肯定，雖然疫情影響全球航空業甚鉅，但全體團隊仍努力在防疫為優先的前提下，持續提供旅客安心、貼心、可靠的空中旅程，並且積極朝向友善的數位化服務方向前進，以因應在疫情穩定後，能迅速恢復以往的榮景，在後疫情時代提供旅客更安全、優質且舒適的旅遊體驗。

長榮說，Condé Nast Traveler雜誌於美國、英國、中國大陸、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球共計有超過500萬名的紙本讀者、1600萬的數位訂閱用戶，社群平台上更有超過1600萬名的追蹤數，主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群。

該雜誌於今年4月到5月間發放調查問卷給全球超過80萬名讀者，票選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店、渡假村、小島、遊程、水療中心、郵輪旅遊、租車公司等各種與旅遊相關的產業，並透過此項調查深度剖析讀者最懷念的旅遊經驗，以及下個最想前往的旅遊地點。該雜誌自1987年開始舉辦讀者大獎，為該雜誌設立最久、最具公信力的至高榮譽，獲獎者皆為旅遊產業鏈中的佼佼者。

長榮說，在疫情期間不曾鬆懈，除了積極面對疫情所帶來的影響，同時也始終堅持飛航安全、服務品質與防疫作為，今年度已多次獲得國際評比及獎項肯定，包含德國JACDEC全球前20大最安全航空公司第九名；澳洲AirlineRatings.com 全球二十大最安全航空公司第六名、全球前二十防疫最佳航空公司、2021全球二十大最佳航空公司第九名；美國Travel+Leisure全球最佳國際線航空公司第三名；英國Skytrax全球十大航空公司第七名。