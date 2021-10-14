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默沙東口服藥將簽約 中央邀輝瑞報告新藥試驗

中央社 / 台北14日電

全球COVID-19疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，指揮中心指揮官陳時中今天上午說，默沙東口服藥已快簽約，也邀輝瑞報告新藥試驗。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部、法務部針對「精神疾病患者長期照顧服務之推動現況、長照機構與社福機構相關資源之盤點、建置與整合」進行專題報告並備質詢。

蘋果日報今天報導，輝瑞旗下口服抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒藥「PF-07321332」將展開三期臨床試驗，對此，衛福部長陳時中上午列席立法院衛環委員會前接受媒體聯訪時表示，初步掌握，現階段國內輝瑞新藥臨床試驗還沒展開。

針對媒體詢問台灣是否已有5家醫學中心在9月初加入輝瑞COVID-19抗病毒新藥三期臨床試驗計畫，及未來採購規劃，陳時中僅表示，已邀請輝瑞藥廠赴指揮中心進行相關試驗規劃報告。

另外，默沙東於10月1日發表聲明表示，實驗中的COVID-19口服藥Molnupiravir給予染疫初期的高風險患者服用，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%，默沙東正在申請美國食品暨藥物管理局核可。

陳時中6日曾表示，指揮中心已積極與默沙東進行口服抗疫藥合約簽訂，只要11月底通過緊急授權（EUA），就可第一時間引進。陳時中今天也透露最新進度，他說，默沙東口服抗病毒藥已經快進入簽約。

接種COVID-19疫苗是控制疫情、生活恢復常軌關鍵之一，但國內第12輪COVID-19疫苗接種將迎來史上最大規模施打方案，不僅接種數量大、疫苗廠牌也多元，不少民眾及醫療院所都反映第12輪制度混亂，盼重新安排部分民眾至13輪施打。

對此，陳時中表示，COVID-19疫苗接種時程劃分與醫療院所冷藏量能有關，希望各界見諒，強調第12輪接種模式，對於欲施打疫苗民眾而言，不會太麻煩，「只要接到提醒預約簡訊後就去預約即可」，地方政府也會持續努力擴建社區接種站，期盼國內疫苗接種作業盡快完成。

COVID-19 疫苗 陳時中

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