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午後降雨將趨緩 彭啟明：周六晚起東北風南下明顯降溫

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
圓規颱風已經通過海南，往越南北部接近，雖然離台灣很遠，但外圍的水氣仍在台灣附近，東半部及南部仍有水氣持續影響。圖／取自氣象局網站
圓規颱風已經通過海南，往越南北部接近，雖然離台灣很遠，但外圍的水氣仍在台灣附近，東半部及南部仍有水氣持續影響。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，圓規颱風已經通過海南，往越南北部接近，雖然離台灣很遠，但外圍的水氣仍在台灣附近，東半部及南部仍有水氣持續影響，今天仍要留意較大雨勢，今天仍以屏東、台東及花蓮為主，上半天仍會有持續的較大雨勢，下半天逐步緩和，其他在宜蘭、高雄及台南也有陣雨，北部或其他西半部是細雨到短暫陣雨。

彭啟明說，預計這波水氣將會在今天下半天逐漸轉乾，仍為吹東風的環境，至少周五到周六會有個空檔，各地轉晴回溫，只有局部殘存水氣發展起來短暫降雨，中南部甚至會是晴朗到容易有午後雷陣雨發展。

彭啟明表示，周六傍晚開始，新的一波東北風南下，從北到南逐步影響台灣，這波是今年入秋以來，第一波較有規模影響台灣的冷高壓南下，北部及東半部降溫較為顯著，預期可能會降到20-25度，空曠地區的較低溫可能會跌破20度以下。

北部東半部會感受很明顯，尤其東北風迎風面，也容易較為陰沉偶飄雨。至於中南部則是略降一兩度，還感受不到秋意，屬於東北風的背風面，相對較為穩定，要稍微留意空氣品質。

他說，這一波降溫，雖然可能持續兩三天較為顯著，然後在下周二、周三會再回溫，但進入東北季風開始發展醞釀時期，在高緯度地區早就顯著降溫，只不過今年較晚到台灣，預期未來逐步降溫。

展望未來，彭啟明說，大陸高壓會是有節奏式的定期南下，回溫的空檔會越來越少，降溫的機會會略來越增加，要留意菲律賓東方海面，仍將會有擾動低壓發展。

彭啟明 圓規颱風 屏東

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