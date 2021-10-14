豪雨特報！ 鄭明典：東部持續性降雨天氣到尾聲

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中。台灣南部一團對流區，不再是以地形舉升的地形雨為主，分析上這邊有個增強的東風波，將逐漸往西移動。氣流型態改變，東部持續性降雨的天氣也到尾聲。

氣象局持續發布豪雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，花蓮縣已有局部大豪雨發生，今天花蓮縣、台東縣地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島仍有局部大雨或豪雨；宜蘭及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局說，今天南方雲系北移，東部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、澎湖亦有局部短暫陣雨，金門為多雲。

明天東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門為多雲到晴，北部仍有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。