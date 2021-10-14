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豪雨特報！ 鄭明典：東部持續性降雨天氣到尾聲

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣南部一團對流區，不再是以地形舉升的地形雨為主，分析上這邊有個增強的東風波，將逐漸往西移動。氣流型態改變，東部持續性降雨的天氣也到尾聲。圖／取自鄭明典臉書
台灣南部一團對流區，不再是以地形舉升的地形雨為主，分析上這邊有個增強的東風波，將逐漸往西移動。氣流型態改變，東部持續性降雨的天氣也到尾聲。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中。台灣南部一團對流區，不再是以地形舉升的地形雨為主，分析上這邊有個增強的東風波，將逐漸往西移動。氣流型態改變，東部持續性降雨的天氣也到尾聲。

氣象局持續發布豪雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，花蓮縣已有局部大豪雨發生，今天花蓮縣、台東縣地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島仍有局部大雨或豪雨；宜蘭及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局說，今天南方雲系北移，東部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、澎湖亦有局部短暫陣雨，金門為多雲。

明天東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門為多雲到晴，北部仍有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

今天恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風；西南部及澎湖沿海易有長浪發生；明天桃園以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

氣象局持續發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
氣象局持續發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站

金門 澎湖 豪雨 鄭明典

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