聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨特報！ 鄭明典：東部持續性降雨天氣到尾聲
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中。台灣南部一團對流區，不再是以地形舉升的地形雨為主，分析上這邊有個增強的東風波，將逐漸往西移動。氣流型態改變，東部持續性降雨的天氣也到尾聲。
氣象局持續發布豪雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，花蓮縣已有局部大豪雨發生，今天花蓮縣、台東縣地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島仍有局部大雨或豪雨；宜蘭及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
氣象局說，今天南方雲系北移，東部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、澎湖亦有局部短暫陣雨，金門為多雲。
明天東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門為多雲到晴，北部仍有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。
今天恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風；西南部及澎湖沿海易有長浪發生；明天桃園以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言