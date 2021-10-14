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宜花東豪雨機率仍高！ 吳德榮：周六晚起東北季風南下

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天清晨4時水氣頻道衛星雲圖（左圖）顯示，圓規颱風的外圍環流與太平洋高壓邊緣形成的水氣帶仍在台灣附近。歐洲模式（右圖）模擬明天上午8時水氣頻道雲圖顯示，水氣帶已被太平洋高壓向西推離台灣。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今天清晨4時水氣頻道衛星雲圖（左圖）顯示，圓規颱風的外圍環流與太平洋高壓邊緣形成的水氣帶仍在台灣附近。歐洲模式（右圖）模擬明天上午8時水氣頻道雲圖顯示，水氣帶已被太平洋高壓向西推離台灣。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部有局部短暫陣雨，東半部仍有大雨或豪雨，應注意氣象局的特報，由於東半部土石含水皆已飽和，近山區應慎防坍方、落石、土石流。北部24至33度，中部23至34度；南部23至33度，東部22至31度。

明天起至周六下午天氣好轉，大多為多雲時晴，僅部分地區有零星短暫雨的機率。

吳德榮說，今晨圓規颱風已通過海南島、下午起將侵襲越南北部。圓規對台雖無陸上警報的條件，但其秋颱外圍環流的共伴作用，11日至14曰4時已為東半部帶來致災降雨，宜、花、屏東山區的最大累積雨量皆已超過千毫米。

他說，今天清晨4時水氣頻道衛星雲圖顯示，圓規颱風的外圍環流（原季風低壓環流）與太平洋高壓邊緣形成的水氣帶仍在台灣附近，水氣帶內為有利對流發展的環境，迎風面東半部宜、花、東發生大雨或豪雨的機率仍高。

歐洲（ECMWF）模式，模擬明天上午8時水氣頻道雲圖顯示，水氣帶已被太平洋高壓向西推離台灣，天氣好轉。

吳德榮說，周六晚起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。

周六晚、周日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。下周一、周二東北季風略減弱，北海岸、東北部仍有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定、日夜溫差大。

下周三東北季風略增強，北海岸、東北部有局部雨，北、東多雲，中南部晴朗穩定。

圓規颱風 吳德榮 豪雨

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