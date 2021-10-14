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台大為豬農打造「精準營養」 降低豬糞臭還提升5％獲利

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學動物科學與技術學系教授丁詩同團隊發表研究成果。記者潘乃欣／攝影
台灣大學動物科學與技術學系教授丁詩同團隊發表研究成果。記者潘乃欣／攝影

「豬舍臭到鄰居受不了」是全國近8000個養豬場、約2萬名豬農心中最苦惱的事。台灣大學動物科學與技術學系教授丁詩同團隊執行科技部補助的20億元計畫，研發益生菌加入豬飼料，有效降低糞臭味，還在「精準營養」的策略下加快豬隻生長，省下飼料錢且提高豬肉品質，每廠獲利增加5％以上。

丁詩同昨天在科技部發表科研成果，他指出台灣養豬能力強，豬肉品質佳，養豬產業一年創造700億元收益，若加上販售、加工品，產值逾上千億元。台大動科系教授陳明汝進一步說，國內每人每年平均吃30公斤豬肉，和雞肉相當，遠高於其他肉種，但大家吃肉卻不想當豬農鄰居，豬圈的廢棄物排放是當前一大難題。

丁詩同描述，台大成功開發出精準微生物試劑，是一種新穎的益生菌，當它加入豬飼料後，豬隻排放的丙酸、丁酸等成分降低，有效降低糞臭味和腸道壞菌。益生菌還提高豬肉品質，脂肪率、腰眼面積、屠肉粗脂肪、屠肉緊實度都提升，進而提升豬隻淨獲利和獲利率。它也有機會取代萊劑，不過目前未經試驗。

丁詩同說，台大團隊也執行精準營養研究，利用精油添加物，以及調整蛋白質，有效改善豬隻排放臭味。

除用飼料改善豬隻體質，台大也調整豬隻生活環境。丁詩同表示，團隊打造智慧化畜牧廢水處理與沼氣生物脫硫設施，解決傳統養豬廢水處理系統的問題，如地面下槽體讓汙泥抽除困難、槽體內汙泥不能定時定量抽除與清淤等。

丁詩同說，智慧化畜牧廢水處理與沼氣生物脫硫設施可用電腦全自動操作，還可從遠端監視與操控，節省人力。槽體底部改為斜體，提升廢水處理效率。

台大也用人工智慧打造智慧養豬場，丁詩同說，AI協助分析豬隻，調出最適合的精準營養和微生物製劑方案。另外，全場溫度、濕度、豬隻活動都可透過錄影設備紀錄，讓豬能以手機或電腦遠端監控。

團隊成員、台大動科系教授王翰聰提到，他們曾記錄豬的一天，發現器材可監控豬設有無老鼠等異物闖入，還發現豬隻晚上咳嗽頻率是白天的三倍。陳明汝補充，咳嗽是豬常見的狀況，可能與傳染病有關，讓飼主憂慮。如能精準掌握咳嗽狀況，更能有效預防豬隻感染疾病。

丁詩同指出，智慧養豬場一天多次拍攝每一頭豬的影像，經過影像處理分析，可以量出豬的體型數值，算出體重。這有幾大好處，第一是讓豬農有效掌握豬隻生長情況，推估未來飼料花費；第二是可觀察肉豬市場價格，據此調整豬隻飼養速度，讓牠們能以最好的價格出售。

丁詩同提到，上述研究並非關在研究室執行，而是實際在養豬場內建和實施，數項成果已經能技轉，甚至立即啟用。他們希望以科技提升豬場效率、改善環境，創造環境、居民、產業的三贏局面。

台大 養豬場 咳嗽

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