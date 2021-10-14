500元客庄券今登場！下午15:30抽出10萬份數位劵

500元客庄券今天登場！客委會預計今天下午3時半抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。客委會目前規劃不直播抽獎過程，民眾可至客庄券官網或客委會臉書查詢結果。

這波客庄券共計40萬份，全部採數位券。客委會表示，完成抽籤作業後，將進行發券及招募店家等作業，激勵民眾至客庄消費。預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家（不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等），預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。

屆時民眾只要持手機內之中獎票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，提供好領、好用之服務，期望民眾帶著全家大小，刺激客庄消費動能，振興社區經濟。客庄券網站：https://www.hakka500.tw/